ظرفیت های فرهنگی کردستان در سطح ملی معرفی نشد است

به گزارش خبرنگار، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی کردستان در تهران اظهار داشت: بخش فاخر فرهنگ که فرهنگ و هنر و ادبیات است در کردستان جایگاه بالایی دارد ولی متاسفانه این ظرفیت در سطح ملی شناخته نشده است.

وی افزود: حوزه فرهنگ در استان کردستان بسیار غنی است و کردستان به حق از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی استانی فرهنگی شناخته شده است.

استاندار کردستان بیان کرد: طبیعی است که هر قوم و منطقه ای فرهنگ مختص به خود را دارد که آن فرهنگ عمومی دارد ولی کردستان در حوزه های مختلف فرهنگ، هنر و ادبیات دارای جایگاه ویزه ای است.

زاهدی یادآور شد: فرهنگ کردی به واسطه حفظ اصالت و آریایی بودن یک ارتباط ریشه ‌ای و تاثیر گذار با کل فرهنگ و هنر کشور دارد.

وی ادامه داد: در سطح ملی کردستان به عنوان یک منطقه امنیتی شناخته شده و این در حالی است که کردستان یکی از امن‌ ترین استان ‌های کشور با ظرفیت ‌های بالا و کم نظیر فرهنگی است.

استاندار کردستان گفت: قوم کرد از کهن ‌ترین اقوام ایرانی هستند و ظرفیت‌ های فرهنگی کردستان می‌ تواند در بخش فرهنگ، هنر و ادبیات کشور تاثیر گذار باشد.

زاهدی اظهار داشت: ملت کرد انسان‌ های توانمند و بزرگی چون ابراهیم یونسی را که خدمات قابل توجهی به زبان فارسی کرده تربیت کرده ‌اند که متاسفانه در شناساندن قومیت آنان نیز تا حدودی کم ‌کاری شده است.

وی افزود: در حال حاضر توانمندی ‌های فرهنگی کردستان در بخش ‌های دیگر به واسطه توجه صرف به موسیقی مغفول و نادیده گرفته شده و انتظار می رود مسئولان فرهنگی در دیگر حوزه ها اقدامات مناسبی را برای معرفی ظرفیت های هنری و فرهنگی کردستان انجام دهند.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: معرفی ایثارگری و از خود گذشتگی مردم کردستان به ویژه ‌هزار شهید پیشمرگ کرد مسلمان حرکت بزرگ فرهنگی بود که در استان صورت و خروجی بسیار مطلوبی داشت.

زاهدی یادآور شد: حوزه فرهنگی کردستان ظرفیت لازم را برای معرفی شدن در عرصه ملی دارد و انتظار می رود حرکت ‌هایی که آغاز شده بستر را برای معرفی توانایی‌ های فرهنگی استان در سطح ملی و حتی بین ‌المللی فراهم کند.