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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

قاسمی:

همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان شهرکرد برگزار می شود

همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان شهرکرد برگزار می شود

شهرکرد - مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان شهرکرد به مناسبت سالروز سوم خردادماه روز آزاد سازی خرمشهر خبر داد.

عبد الرحمان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان شهرکرد، گفت: این همایش روز جمعه در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد برگزار می شود.

وی گفت: ورزش های همگانی یکی از مهمترین انواع ورزش ها است که موجب ایجاد روحیه ورزشی و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه می شود و باید به این ورزش ها بیشتر توجه کرد.

وی بیان کرد: ورزش های همگانی یکی از مهمترین ورزش هایی است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش بین اعضای خانواده دارد.

قاسمی یاداور شد: در این همایش مسئولان ورزشی استان و تعدادی از مسئولان استان و منطقه حضور خواهند داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جوایز ارزنده و نفیس نیز برای حاضرین این همایش در نظر گرفته شده است که بعد از همایش طی قرعه کشی به شرکت کنندگان اهدا می شود.

 

 

 

کد مطلب 2586500

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