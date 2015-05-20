همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان شهرکرد برگزار می شود

عبد الرحمان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان شهرکرد، گفت: این همایش روز جمعه در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد برگزار می شود.

وی گفت: ورزش های همگانی یکی از مهمترین انواع ورزش ها است که موجب ایجاد روحیه ورزشی و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه می شود و باید به این ورزش ها بیشتر توجه کرد.

وی بیان کرد: ورزش های همگانی یکی از مهمترین ورزش هایی است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش بین اعضای خانواده دارد.

قاسمی یاداور شد: در این همایش مسئولان ورزشی استان و تعدادی از مسئولان استان و منطقه حضور خواهند داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جوایز ارزنده و نفیس نیز برای حاضرین این همایش در نظر گرفته شده است که بعد از همایش طی قرعه کشی به شرکت کنندگان اهدا می شود.