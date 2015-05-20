به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش عراق به عملیات پاکسازی مناطق مختلف استان الانبار از لوث تروریست ها ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات ارتش عراق در منطقه «الکرمه»، ۲۷ تروریست به هلاکت رسیده و ده ها نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، نیروهای متخصص عراقی موفق به کشف و خنثی سازی هشت بمب کارگذاشته شده در نقاط مختلف شهر تکریت واقع در استان صلاح الدین شدند.

تروریست های داعش پیش از فرار از شهر تکریت اقدام به بمب گذاری گسترده در این شهر کردند.

وقوع یک انفجار انتحاری در شهر بعقوبه واقع در استان دیالی به کشته و زخمی شدن ۳ شهروند عراقی منجر شد.

این تحولات در حالی است که نیروهای مردمی و ارتش عراق خود را برای حمله به شهر الرمادی واقع در استان الانبار به منظور پاکسازی کامل آن از تروریست های داعش آماده می کنند. این شهر هم اکنون تحت محاصره نیروهای مردمی و ارتش عراق است.