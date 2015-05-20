شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری صنعتی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور را در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد. بر این اساس، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۷.۰۱ درصد افزایش یافته و به عدد ۲۱۳.۱۷ رسیده است.

شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۳ همواره دارای روند افزایشی بوده به طوری که در بهار ۱.۷۰ درصد، تابستان ۲.۳۵ درصد، پاییز ۰.۴۷ درصد و زمستان با ۰.۰۱- درصد کاهش مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۲ شاخص قیمت تمامی اقلام مورد بررسی غیر از گاو تلیسه و گوساله نر زیر ۴ ماه افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش مربوط به کود با ۲۳.۱۶ درصد است.

بیشترین افزایش در شاخص کل استان با ۲۷.۸۵ درصد افزایش مربوط به استان آذربایجان شرقی است.