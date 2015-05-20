موضع قاطع ایران در بازرسی از تأسیسات نظامی/ پاسخ به تجاوز نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز پاسدار و سوم خرداد سالروز عملیات غرور آفرین فتح خرمشهر، صبح چهارشنبه مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) با حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين مراسم در سخناني با اشاره به «گفتمان نوين اسلامي» و «گفتمان جاهليت» به‌عنوان دوگفتمان اصلي دنياي امروز، نزديکي و آشتي اين دوگفتمان را غيرممکن دانستند و با اشاره به زياده خواهي هاي جديد در مذاکرات هسته اي از جمله درخواست براي بازرسي از مراکز نظامي و گفتگو با دانشمندان ايراني، تأکید کردند: اين اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ايران در مقابل زياده خواهي ها و زورگويي ها بهيچ وجه کوتاه نخواهند آمد.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار نامناسب آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای اشاره و اظهار داشتند: يک نمونه از زياده خواهي هاي طرف مقابل در مذاکرات هسته اي درخواست براي بازرسي از مراکز نظامي و گفتگو با دانشمندان و محققان ايراني است. همانگونه که قبلا هم گفته شد، اجازه هیچگونه بازرسی از هيچيک از مراکز نظامي و همچنين گفتگو با دانشمندان هسته اي و ساير رشته هاي حساس و اهانت به حريم آنها، داده نخواهد شد.

حضرت آيت الله خامنه اي تأکید کردند: من اجازه نخواهم داد که بيگانگان بيايند و با دانشمندان و فرزندان عزيز و برجسته اين ملت صحبت و از آنان بازجويي کنند.

فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی داشت که در ذیل به گوشه ای از آنها اشاره می کنیم:

پایگاه لبنانی النشره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص واکنش جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز نظامی پرداخت.

این منبع به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت: پاسخ ایران به هرگونه تجاوز نظامی بسیار «دردناک» خواهد بود.

پایگاه العهد به اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص تلاش دشمنان با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کشیدن جنگ‌های نیابتی به نزدیکی مرزهای ایران اشاره و تأکید کرد که آیت الله خامنه ای هرگونه تلاش و زمینه سازی برای اتخاذ گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را «حماقت» دانستند.

شبکه المیادین با انتشار گزارش مشروحی از بیانات مقام معظم رهبری به فرمایشات ایشان در خصوص موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در عدم صدور مجوز برای بازدیدهای بین‌المللی از تأسیسات نظامی خود پرداخت و به نقل از ایشان نوشت: جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی نه اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی خود را به بیگانگان خواهد داد و نه اجازه می‌دهد آنها با علمای ایرانی گفتگو و از آنها بازجویی کنند.

شبکه سعودی العربیه نیز ضمن سانسور بخش زیادی از فرمایشات مقام معظم رهبری تنها به آن بخش از اظهارات ایشان در خصوص تلاش های خارجی برای کشاندن جنگ های نیابتی به نزدیکی مرزهای ایران اشاره کرد.

روزنامه لبنانی السفیر با انتشار گزارشی از بیانات مقام معظم رهبری به اظهارات ایشان در خصوص زیاده خواهی های آمریکا و غرب در مذاکرات هسته ای با ایران پرداخته و نوشت: آیت الله خامنه ای به صراحت تأکید کردند که درخواست برای بازرسی از تأسیسات نظامی ایران «زیاده خواهی» طرف مقابل است. این روزنامه همچنین به نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت: نیروهای مسلح ایران بیدار هستند و در صورت بروز هرگونه شیطنت از سوی دشمنان، پاسخ آنها سخت خواهد بود.

شبکه لبنانی المنار نیز با انتشار تیتر «هر حماقتی از سوی دشمنان، پاسخ قاطع ایران را به دنبال خواهد داشت» از فرمایشات مقام معظم رهبری نوشت: آیت الله خامنه ای در جریان آخرین سخنان خود درباره مذاکرات هسته ای، هرگونه باج خواهی دشمنان در جریان این مذاکرات را رد کرده و «عزم راسخ» و «عدم انفعال» را رمز موفقیت در مقابل دشمنان و غلبه بر آنها قلمداد کردند.

این شبکه همچنین اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص عدم اجازه به بیگانان برای بازرسی تأسیسات نظامی ایران و گفتگو با دانشمندان ایرانی را تحت پوشش قرار داد.

شبکه روسیا الیوم نیز ضمن پوشش برخی بخش های سخنان رهبر معظم انقلاب نوشت: رهبر عالی ایران به صراحت اعلام کرد کشورش اجازه بازدید از تأسیسات نظامی را به بیگانگان نخواهد داد.

این شبکه روسی همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پاسخ قاطعانه جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز نظامی را تحت پوشش قرار داد.