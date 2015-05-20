ایجاد شهرک های صنعتی توسط بخش خصوصی مورد حمایت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده چهارشنبه در حاشیه بهره برداری از برخی پروژه های صنعتی و تولید آذربایجان شرقی اظهار داشت: اگر بدنبال رونق فضای تولید و اشتغال هستیم، استفاده از افراد باتجربه و کاربلد، برنامه ریز، آینده نگر، دارای جسارت تصمیم گیری و مقبولیت عمومی برای جذب نیرو، امری اجتناب ناپذیر و ضرورت شرایط فعلی است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت تولیدات داخلی با هدف افزایش مصرف این محصولات در کشور و راهیابی مارک های ایرانی به ویترین فروشگاه های خارجی تصریح کرد: باید در مسیر توسعه و رونق صنعت به یکدیگر اعتماد و از سرمایه گذاران حمایت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه تولید و تشویق سرمایه گذاران را مهمترین نیاز کشور در شرایط فعلی دانست و افزود: رئیس جمهور و هیات دولت تنها خادمان این کشور نیستند بلکه باید کارآفرینان مردمی نیز وارد عرصه های اقتصادی و صنعتی شوند و هنر هیات دولت نیز پشتیبانی از چنین افراد کاری و دانش آفرین است.

وی با تاکید بر همراهی همه اقشار برای تحقق اهداف توسعه صادرات در کشور اظهار داشت: آذربایجان شرقی پیش از این قطب تجاری ایران بود و انتظار داریم با همکاری تمام نهادهای زیربط و نیز مردم استان، آذربایجان شرقی جایگاه قبلی خود را در صنعت، تولید و تجارت کشور بازیابد.

نعمت زاده در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه بر همین اساس دولت از ایجاد شهرک های صنعتی توسط بخش خصوصی حمایت خواهد کرد، گفت: در کنار تمام این اقدامات باید نمایشگاه ها و فروشگاه های صنعتی برای آشنایی نسل جوان با فعالیت های این حوزه و در نتیجه ایجاد انگیزه برای تولید فراگیر در کشور ایجاد شوند.