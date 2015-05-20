ضعف مدیریت مهم ترین عامل كاهش بهره وری در كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی با اشاره به چالش های موجود در برابر ارتقای بهره وری در كشور، اظهار كرد: آن چه كه سبب شده تا كشور ما با وجود داشتن منابع فراوان، نیروی انسانی و شرایط مساعد تولید، نتواند در زمینه اقتصادی رشد مناسب داشته باشد، ضعف بهره وری از امكانات موجود است.

وی با اشاره به اینكه ایران از منابع فراونی برخودار است، گفت: متاسفانه از منابع كشور بهره گیری و بهره وری مناسبی نمی شود به همین دلیل نیز با وجود این كه كشوری با منابع بسیار هستیم اما در عین حال مردم ما فقیر و بی بهره هستند.

فرامرزیان افزود: برای بهره وری درست در استان ها، بر اساس برنامه قرار است استان ها پنج چالش اساسی خود را معرفی كنند تا براساس چالش ها و تفاهم نامه ای كه با سازمان بهره وری منعقد شده، مشكلات و مسائل رفع شود.

وی گفت: باید به سمتی گام برداریم كه بیشترین بهره مندی را از كمترین منابع داشته باشیم نه آن كه منابع مختلف موجود باشد اما بهره وری از این منابع و نیروی انسانی در پایین ترین حد قرار داشته باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: یكی از مولفه های عدم توفیق و كاهش بهره وری در كشور ضعف مدیریتی است به گونه ای كه فقر و بیکاری موجود در کشور پایین بودن میزان بهره وری در كشور است.

فرامرزیان همچنین با اشاره به شرایط و پتانسیل های خراسان شمالی، اظهار كرد: در این استان منابع طبیعی و ظرفیت های فراوانی وجود دارد اما مدیریت و بهره مندی از این داشته ها، در شان مردم استان نیست.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست مهمترین چالش ها در ارتباط با پایین بودن شاخص بهره وری در استان ها را نبود نظام انگیزشی در ادارات، دوگانگی در پرداخت ها و ضعف قوانین و مقررات عنوان كرد.

مجید پورعیسی، تعدد دستگاه های نظارتی، کم شدن تحرک دستگاه ها بخصوص در حوزه بانکی به دلیل تعدد دستگاه های نظارتی، وجود قوانین ضد و نقیض و عدم تفویض اختیارات سیاست پولی و مالی به استان ها را از دیگر چالش ها برای ارتقای شاخص بهره وری دانست.

وی اظهار کرد: ما برای ارتقای شاخص های بهره وری و همراه کردن زیرمجموعه هر سه قوه در این حیطه، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستیم که اصلاح آن از حوزه اختیارات سازمان ملی بهره وری خارج است.