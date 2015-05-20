۱۹۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا استان، سردار حسین رحیمی در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سیب سوران شب گذشته در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق شدند باند قاچاقچیان مسلح مواد مخدر را شناسایی کنند.

وی افزود: پس از شناسائی فعالیت اعضای باند و محل عبور سوداگران مرگ، اکیپ های عملیاتی به منطقه پسکوه شهرستان سیب سوران اعزام شدند که قاچاقچیان مسلح با مشاهده ماموران با آنها درگیر شده و پس از حدود سه ساعت درگیری مسلحانه با توجه به آتش شدید پلیس، با به جا گذاشتن خودرو حامل مواد مخدر از محل متواری شدند و ماموران در بازرسی از خودرو تویوتا یک تن و ۴۷۵ کیلوگرم تریاک به همراه چهار قبضه آرپی جی را کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به انجام یک عملیات موفق پلیسی دیگر در منطقه کورین شهرستان زاهدان بیان کرد: ماموران یگان عملیاتی قطار خنجک زاهدان نیز شب گذشته در محورهای فرعی و کوهستانی این منطقه یک دستگاه پژو ۴۰۵ متعلق به قاچاقچیان را شناسائی کردند که قاچاقچیان، بلافاصله با ماموران به صورت مسلحانه درگیر شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اقدام به موقع پلیس پس از حدود یک ساعت درگیری مسلحانه و تنگ شدن عرصه بر آنها، این قاچاقچیان با رها کردن خودرو پژو و استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند و ماموران در بازرسی از این خودرو ۳۰۰ کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه سلاح کلاش و مقادیری مهمات مربوطه را کشف کردند.

سردار رحیمی با اشاره به انجام دو عملیات دیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر در جنوب اظهار داشت: در این دو عملیات ماموران انتظامی شهرستان های سراوان و ایرانشهر در بازرسی دقیق از یک دستگاه پژو و یک دستگاه اتوبوس مقدار ۸۰ کیلوگرم حشیش و ۷۵ کیلوگرم تریاک را کشف و در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.