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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۱۴

۱۹۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

۱۹۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۹۳۰ کیلوگرم مواد مخدر طی عملیات های شبانه پلیس در نقاط مختلف این استان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا استان، سردار حسین رحیمی در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سیب سوران شب گذشته در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق شدند باند قاچاقچیان مسلح مواد مخدر را شناسایی کنند.

وی افزود: پس از شناسائی فعالیت اعضای باند و محل عبور سوداگران مرگ، اکیپ های عملیاتی به منطقه پسکوه شهرستان سیب سوران اعزام شدند که قاچاقچیان مسلح با مشاهده ماموران با آنها درگیر شده و پس از حدود سه ساعت درگیری مسلحانه با توجه به آتش شدید پلیس، با به جا گذاشتن خودرو حامل مواد مخدر از محل متواری شدند و ماموران در بازرسی از خودرو تویوتا یک تن و ۴۷۵ کیلوگرم تریاک به همراه چهار قبضه آرپی جی را کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به انجام یک عملیات موفق پلیسی دیگر در منطقه کورین شهرستان زاهدان بیان کرد: ماموران یگان عملیاتی قطار خنجک زاهدان نیز شب گذشته در محورهای فرعی و کوهستانی این منطقه یک دستگاه پژو ۴۰۵ متعلق به قاچاقچیان را شناسائی کردند که قاچاقچیان، بلافاصله با ماموران به صورت مسلحانه درگیر شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اقدام به موقع پلیس پس از حدود یک ساعت درگیری مسلحانه و تنگ شدن عرصه بر آنها، این قاچاقچیان با رها کردن خودرو پژو و استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند و ماموران در بازرسی از این خودرو ۳۰۰ کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه سلاح کلاش و مقادیری مهمات مربوطه را کشف کردند.

سردار رحیمی با اشاره به انجام دو عملیات دیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر در جنوب اظهار داشت: در این دو عملیات ماموران انتظامی شهرستان های سراوان و ایرانشهر در بازرسی دقیق از یک دستگاه پژو و یک دستگاه اتوبوس مقدار ۸۰ کیلوگرم حشیش و ۷۵ کیلوگرم تریاک را کشف و در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.

کد مطلب 2586617

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