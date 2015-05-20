دولت نگاه تبعیض آمیزی به فعالیت جناح های سیاسی مختلف ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر چهارشنبه در جمع مردم جلفا گفت: از مهم ترین رویکردهای دولت تامین امنیت پایدار کشور است که این امر به دنبال تحکیم وحدت و رشد فرهنگی جامعه پدید می آید که البته باید در کنار رشد فرهنگی توجه ویژه ای نیز به رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید توانسته قدم های خوبی برای کنترل تورم و گرانی بردارد که البته این اقدامات همچنان ادامه دارد.

علوی با اشاره به اینکه به لطف الهی دشمنان نتوانسته اند هیچ سوء قصدی به کشور داشته باشند، گفت: این امر در سایه وحدت ملی و همچنینی تلاش دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی به دست آمده است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: دولت تنها به دنبال تحقق همدلی برای خدمت عزتمندانه است و در این میان نیز هیچگونه نگاه تبعیض آمیز به جناح های مختلف سیاسی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این استان دیار مفاخر بزرگ است، گفت: شخصیت های بزرگی در این استان متولد شده و همواره برای کشور افتخار آفرین بوده اند، همچنین نقش جوانان این خطه در دوران دفاع مقدس و انقلاب را نمی توان نادیده گرفت.

علوی افزود: جلفا یکی از مناطق مرزی کشور است که البته امنیت بسیاری بالایی در آن وجود دارد که همه این ها در سایه رشادت های جوانان آذربایجانی است.