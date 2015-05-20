جلسه کادرفنی با بازیکنان و لقب جالب هواداران به چلنگر

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازی با الهلال عربستان در حالی پیگیری شد که بازیکنان اصلی ریکاوری و بازیکنان نیمکت‌نشین به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* بازیکنان ساعت ۱۸ به زمین آمدند و پس از جلسه ۱۰ دقیقه‌ای با کادر فنی با انجام حرکات کششی بدن‌های خود را گرم کردند.

*دروازه‌بان‌ها ابتدا سایر همراه نفرات تیم به گرم کردن پرداختند و سپس زیر نظر ایگور پانادیچ به تمرینات اختصصای مشغول شوند.

* حدود ۵۰ هوادار در مجموعه درفشی‌فر حاضر شدند و به شدت بازیکنان و اعضای تیم پرسپولیس را مورد تشویق قرار دادند.

* بازیکنانی که روز گذشته مقابل الهلال به صورت ثابت در ترکیب حضور داشتند، با دویدن‌های کوتاه و پس از آن با دویدن‌های سرعتی و استقامی ریکاوری کردند و پس از ۴۰ دقیقه تمرین به داخل رختکن مجموعه رفتند.

* گابریل، مایکل اومانا و مهرداد کفشگری به دویدن دور زمین مشغول شدند.

* مهدی طارمی هم در اوایل تمرین از ناحیه کمر احساس درد کرد و به کلینیک مجموعه رفت.

* رضا نوروزی در این تمرین همراه سایر نفرات تیم به تمرین پرداخت.

* پاسکاری‌های کوتاه و بلند سانتر از جناحین دیگر برنامه ای بود که بازیکنان ذخیره پرسپولیس زیر نظر کریم باقری این تمرین را انجام می‌دادند.

* مسعود همامی و مرتضی قدیمی‌پور در این تمرین همراه سایر نفرات تیم به تمرین مشغول شدند. سوشا مکانی هم دقایقی زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات شوت ویژه‌ای را دنبال کرد. او سپس در داخل زمین مسابقه به صحبت‌های اختصاصی با مربی خود مشغول شد.

* هواداران به شدت رضا چلنگر را مورد تشویق قرار دادند و با شعار چلنگر رونالدو مترجم برانکو ایوانکویچ را مورد تشویق قرار دادند.

* این تمرین ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه خاتمه یافت.