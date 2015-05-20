ایجاد مجتمع های کشت و صنعت در شهرستان خداآفرین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور عصر چهارشنبه در جمع مسئولان خداآفرین که با حضور اکبر ترکان همراه بود، گفت: وجود دو محدوده منفصل منطقه آزاد ارس در خداآفرین سبب شده است تا این شهرستان یکی از مناطق پر ظرفیت در استان باشد که با اندکی توجه به آن می توان از این پتانسیل ها بهره برد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری احداث پل دوستی در محدوده منفصل چهار منطقه آزاد ارس گفت: امیدوارم این طرح هر چه سریع تر به تصویب برسد تا راه برای توسعه هر چه بیشتر خداآفرین باز شود.

فتحی پور ادامه داد: اگر بتوانیم توجه ویژه ای به این محدوده داشته باشیم به طور قطع شاهد تبدیل آن به یکی از قطب های اقتصادی کشور خواهیم بود.

این نماینده مجلس افزود: باید زیرساخت های لازم در این منطقه فراهم شود و از سوی دیگر احداث مجتمع های کشت و صنعت در این منطقه می تواند تحول اقتصادی بالایی برای شهرستان و استان بیافریند.