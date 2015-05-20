تقاطع غیر همسطح راه آهن تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این تقاطع در تبریز در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات پروژه گفت: احداث این پل هزینه ای ۱۸۰ میلیارد ریالی داشته که در کمتر از ۱۰ ماه از زمان کلنگ زمانی به افتتاح رسیده است.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای افتتاح این پروژه در عصر امروز گفت: این پل با عنوان "شهیدان حضرت پور" در میدان راه آهن تبریز و در امتداد جاده سنتو احداث شده است.

نجفی با بیان اینکه با احداث این پل شاهد حل مشکلات ترافیکی بسیاری در شهر خواهیم بود، گفت: با قرار گرفتن این تقاطع در مسیر ترانزیتی کلانشهر تبریز، مشکلات ترافیکی به خوبی در این منطقه حل می شود.

شهردار تبریز افزود: این پروژه به عنوان بزرگترین پل فلزی شهری شمالغرب مطرح است.