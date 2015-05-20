برتری نفت برابر الاهلی عربستان/ دومین نماینده ایران هم پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، شامگاه چهارشنبه تیم‌های نفت ایران و الاهلی عربستان برابر همدیگر به میدان رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نماینده کشورمان همراه شد تا زردپوشان تهرانی، گام بلندی برای حضور در مرحله بعدی این رقابتها بردارند.

در این بازی که با قضاوت یاماموتو یودای از ژاپن در ورزشگاه آزادی برگزاری، غلامرضا رضایی در دقیقه ۳۵ زننده گل برتری نفت در نیمه نخست بود. نفتی‌ها درحالی این پیروزی را بدست آوردند که نمی‌تواند نتیجه چندان مطمئنی برای صعود این تیم به جمع ۸ تیم برتر آسیا باشد.

علیرضا بیرانوند، محمد امین حاج‌محمدی، لئوناردو پادوانی، سعید لطفی، وحید حمدی‌نژاد، علیرضا عزتی، ایمان مبعلی، آرش رضاوند (۷۵- مهدی شیری)، حسین ابراهیمی (۶۶- ارسلان مطهری)، وحید امیری و غلامرضا رضایی (۸۸- علی قربانی) با تشخیص علیرضا منصوریان در ترکیب تیم فوتبال نفت تهران در این بازی به میدان رفتند.

در نیمه نخست دو تیم بازی پایاپایی را از خود ارائه کردند اما در دقیقه ۳۵ غلامرضا رضایی ارسال زیبای آرش رضاوند را با شوتی دقیق به گل برتری تیم نفت تبدیل کرد تا در نهایت این نیمه به سود شاگردان علیرضا منصوریان به پایان برسد.

بازیکنان نفت در نیمه دوم تیم برتر میدان بودند و فرصت‌های بسیار خوبی را از دست دادند تا در نهایت این بازی با همان نتیجه یک بر صفر به پایان برسد. سعید لطفی در دقیقه ۶۵ یک موقعیت تک به تک که روی پاس وحید امیری برایش بوجود آمد، را از دست داد. در دقیقه ۷۹ ضربه ایستگاهی زیبای ایمان مبعلی به تیر دروازه برخورد کرد اما حاج محمدی توپ برگشتی را به راحتی از دست داد.

این دومین پیروزی یک بر صفر نمایندگان ایران برابر حریفانی از عربستان در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود. سه‌شنبه شب هم تیم پرسپولیس با همین نتیجه از سد الهلال عربستان گذشته بود.