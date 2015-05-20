خصوصی سازی ورزش حمایت شود/ اعلام نتایج واگذاری پرسپولیس و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان اردبیل تصریح کرد: خصوصی سازی زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات ورزش کشور است.

وی با اشاره به برخی نارسایی ها در فرایند خصوصی سازی اضافه کرد: اینکه حمایت برخی مدیران از خصوصی سازی منفی تلقی می شود، صحیح نیست.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان استان تاکید دارد که بر اساس بررسی ها خصوصی سازی حلال مشکلات بوده و امید می رود با عملیاتی شدن بتواند به رشد ورزش کشور کمک کند.

خادم در خصوص نتایج مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ارائه سه پیشنهاد برای تیم پرسپولیس و دو پیشنهاد به تیم استقلال در دور چهارم اشاره کرد.

وی با تاکید به بررسی پیشنهادات افزود: به دنبال این هستیم تا بخش خصوصی قدر و توانمند حامیان این تیم باشند و بر اساس بررسی پرونده ها یکشنبه هفته آینده نتایج نهایی واگذاری اعلام خواهد شد.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان اظهاراتی مبنی بر مخالفت وزیر ورزش با واگذاری باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد و گفت: وزارت ورزش و جوانان در واگذاری قطعی دخالتی ندارد.

خادم در خصوص مطالبه استان ها مبنی بر احداث ساختمان های جدید با هدف بهره برداری هیئت ها، افزود: اجرای این مهم خارج از توان مالی وزارت ورزش است.

وی همچنین در خصوص برنامه های وزارت ورزش برای حوزه جوانان افزود: متاسفانه حوزه جوانان در اغلب مواقع مورد بی توجهی بوده است.

این مسئول با یادآوری اعتبار ۷۰ میلیارد ریالی سال گذشته این حوزه اضافه کرد: به منظور محدودیت اعتبارات ضروری است سمن ها و انجمن های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرند.