به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر الاهلی عربستان، در خصوص این مسابقه ضمن بیان مطلب فوق گفت: از نتیجه راضی هستیم اما از فرصت سوزی بازیکنان نه زیرا باید در این بازی با نتیجه پرگل‌تری به پیروزی دست پیدا می کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: باید در نیمه دوم، فرصت‌های ارسلان مطهری و ایمان مبعلی به گل تبدیل می‌شد تا با اندوخته فراوان به بازی برگشت می‌رفتیم و شانس‌مان برای صعود به مرحله بعد را افزایش می‌دادیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه تمام تمرکز خود را می‌گذارند تا در بازی برگشت حریف را مجبور کنند تا کمتر به آنها فشار آورد، تاکید کرد: بازیکنان پس از بازی سنگین تبریز و اتفاقاتی که در آن مسابقه رقم خورد، تمام توان خود را گذاشتند تا تیم نفت در این بازی به پیروزی برسد.

وی اضافه کرد: امین حاج محمد و ارسلان مطهری بهترین نفرات بودند اما می‌توانستند با گل کردن موقعیت‌های خود، خیا‌ل‌مان را راحت‌تر کنند. البته تیم ما جوان است و باید برای بالابردن پرچم ایران در بازی بعد، بیشتر تلاش کنند.

منصوریان همچنین یادآور شد: تاکتیک ویژه‌ای برای این بازی داشتیم، این یک ۹۰ دقیقه بود که به پایان رسید و ۹۰ دقیقه دیگر پیش‌رو داریم. ما باید صفت سخت‌کوش و باهوش که به تیممان داده شده را به خوبی تعریف کنیم. همچنین برای بازی برگشت باید روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کنیم و مطمئنا با چند تغییر در آن مسابقه به میدان می‌رویم.

وی در مورد نشان دادن علامت ۴ بعد از پایان مسابقه اظهار کرد: هرگز نمی‌خواستم برای هواداران تیمی کری بخوانم زیرا هواداران، سرمایه هر تیمی هستند. من از بچگی جایگاه ۸ می‌نشستم، بعد به جایگاه ۲۰ رفتم. به همین دلیل به سمت جایگاه ۸ رفته و عدد ۸ را نشان دادم.

سرمربی تیم فوتبال نفت ایران همچنین ادامه داد: من به همان اندازه که عاشق استقلال هستم، به همان اندازه هم به هواداران پرسپولیس احترام می‌گذارم زیرا آنها واقعا سرمایه فوتبال‌مان هستند. ما در سخت ترین‌ شرایط، آزمون مهم خود را در تبریز دادیم، آنها با اینکه علیرضا منصوریان قهرمانی را از تیم‌شان گرفت، در جریان بازی و بعد از آن، من را تشویق کردند. باز هم می‌گویم قصد من بی‌احترامی به هواداران پرسپولیس نبوده است.

وی در ادامه افزود: در جریان دربی، برای تیم خودم بسیار محکم بازی می‌کردم، به همین خاطر یک بار باعث مصدومیت کریم باقری شدم.

منصوریان در مورد اینکه آیا نگران نیستند تا جو رسانه‌ای در عربستان علیه نفت به راه بیفتد، تاکید کرد: ما نگاه منفی نداریم، همانطوری که با الشباب در عربستان بازی کردیم. ما حتی فکر منفی می‌کردیم اما الشبابی‌ها مقابل بنیادکار مردانه بازی کردند، پیروز شدند که یکی از عوامل صعودمان همین مساله بود. الشباب تیم خوبی بود و باید تمام تیم‌های عربستانی از این تیم درس بگیرند.

وی همچنین تاکید کرد: برای دو کشور مسلمان مطرح شدن این مسائل خوب نیست و این مسائل از نکات منفی مسابقات است.

سرمربی تیم فوتبال نفت ایران در پایان گفت: لیگ ایران خوب است اما در لیگ قهرمانان آسیا، بهترین تیم‌های هر کشور حضور دارند، مسابقات با نظم و دیسیپلین خاصی برگزار می‌شود و امکانات زیادی هم وجود دارد. در هر تیم چند ستاره بازی می‌‎کنند و می‌توان گفت لیگ قهرمانان آسیا چند رده از لیگ برتر پیشرفته‌تر است.