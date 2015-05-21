افزایش سرمایه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به ۳۵۰۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش سرمایه منطقه ویژه خلیج‌فارس به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد تبصره یک بند "ب" ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیات وزیران صورت گرفته است. مصوبه مذکور از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجاز است در افزایش سرمایه شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از مبلغ ۱۱۳۲ میلیارد ریال به ۳۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.