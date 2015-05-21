دستگيری دو سارق حرفه ای خودرو در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبری پليس، سرهنگ رضا شیرزادی اظهار داشت: در پی سرقت های متعدد خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۲۰ حافظيه کرمانشاه، با تشکيل سه تيم ويژه دستگيری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی شکايت شاکيان مشخص شد سارقان پس از سرقت خودروها، با مالباختگان تماس گرفته و تقاضای مبالغی جهت اعاده خودرو می کردند و متعاقباً با اخذ مبالغی خودرو را به مالك خودرو تحويل می دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان درخصوص دستگيری سارقان، گفت: سارقان ندانسته خودرو شخصی يکی از ماموران پليس را سرقت کردند و جهت اخاذی با مالك خودرو تماس گرفته و تقاضای مبلغی جهت استرداد خودرو کردند.

وی افزود: از آن جايی که مالک خودرو از ماموران پليس بود لذا با همکاری ماموران کلانتری ۲۰ حافظيه با تشكيل سه تيم عملياتی و با لباس و خودروهای شخصی در محلی که سارقان جهت دريافت پول تعيين کرده بودند حاضر شدند و در واكنشی سريع يکی از سارقان دستگير و از وی يك قبضه كلت كمری پلاستيكی نيز كشف شد.

شیرزادی تصريح کرد: در همان لحظه اول دستگيری، متهم حاضر به همكاری شد و اعتراف کرد، خودروی سرقت شده در حال حاضر در منزل همدستش است که با هماهنگی مقام قضائی ماموران به منزل متهم رفته و ضمن كشف خودرو، سارق دوم را نيز دستگير کردند.

وی در پايان ضمن اشاره به سابقه دار بودن هر دو سارق یادآور شد: با توجه به اين که وقوع سرقت در جامعه موجب نارضايتي شهروندان می شود و از طرفی تاثيراتی منفی بر احساس امنيت جامعه خواهد داشت، به همين دليل مبارزه و پيشگيری از سرقت در اولويت کاری پليس قرار دارد.