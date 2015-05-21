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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۰۳

دستگیری سارقان مسلح خودروی حمل پول بانک در کمتر از ۲۴ ساعت

دستگیری سارقان مسلح خودروی حمل پول بانک در کمتر از ۲۴ ساعت

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری سارقان مسلح بانک صادرات در شهرستان مهاباد در کمتر از ۲۴ ساعت از سوی ماموران پلیس خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر سردار «محمد شرفی» فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع سرقت از یک بانک در شهرستان مهاباد ماموران بلافاصله در محل اعلامی حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد دو نفر سارق مسلح نقاب دار که مسلح به دو قبضه اسلحه لوله بلند و یک قبضه کلت کمری بودند ، به خودروی حمل پول بانک صادرات شعبه میدان تره بار شهرستان مهاباد حمله و مبلغ ۱۸۸ میلیون تومان وجه نقد و مقادیر چک را با تهدید ماموران بانک به وسیله یک دستگاه خودروی پژو پارس بدون شماره به سرقت برده اند .

وی با بیان اینکه متهمان پس از سرقت هنگام فرار بسته مشکوکی را جلوی شعبه بانک  به جا می گذارند ، ادامه داد: با اجرای طرح مهار و استفاده از منابع خبری در کمتر از ۲۴ ساعت محل اختفای هر دو سارق مسلح در یکی از روستاهای حومه شهرستان شناسایی، در یک عملیات منسجم پلیسی متهمان دستگیر و همه وجوهات و چکهای سرقتی بدون کم و کاست کشف و ضبط شد .

سردار شرفی افزود : خوشبختانه در جریان موضوع سرقت و دستگیری سارقان هیچ کس آسیب ندیده و همه مبلغ سرقتی به بانک تحویل داده شد .

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در پایان خاطر نشان شد: در این راستا تعداد دو نفر دستگیر، یک دستگاه خودرو توقیف و تعداد دو قبضه اسلحه شکاری لوله بلند غیر مجاز و یک قبضه کلت کمری قلابی مورد استفاده در سرقت کشف و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل بعدی تحویل مقامات قضائی شدند.

کد مطلب 2586900

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