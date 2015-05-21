دستگیری سارقان مسلح خودروی حمل پول بانک در کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر سردار «محمد شرفی» فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع سرقت از یک بانک در شهرستان مهاباد ماموران بلافاصله در محل اعلامی حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد دو نفر سارق مسلح نقاب دار که مسلح به دو قبضه اسلحه لوله بلند و یک قبضه کلت کمری بودند ، به خودروی حمل پول بانک صادرات شعبه میدان تره بار شهرستان مهاباد حمله و مبلغ ۱۸۸ میلیون تومان وجه نقد و مقادیر چک را با تهدید ماموران بانک به وسیله یک دستگاه خودروی پژو پارس بدون شماره به سرقت برده اند .

وی با بیان اینکه متهمان پس از سرقت هنگام فرار بسته مشکوکی را جلوی شعبه بانک به جا می گذارند ، ادامه داد: با اجرای طرح مهار و استفاده از منابع خبری در کمتر از ۲۴ ساعت محل اختفای هر دو سارق مسلح در یکی از روستاهای حومه شهرستان شناسایی، در یک عملیات منسجم پلیسی متهمان دستگیر و همه وجوهات و چکهای سرقتی بدون کم و کاست کشف و ضبط شد .

سردار شرفی افزود : خوشبختانه در جریان موضوع سرقت و دستگیری سارقان هیچ کس آسیب ندیده و همه مبلغ سرقتی به بانک تحویل داده شد .

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در پایان خاطر نشان شد: در این راستا تعداد دو نفر دستگیر، یک دستگاه خودرو توقیف و تعداد دو قبضه اسلحه شکاری لوله بلند غیر مجاز و یک قبضه کلت کمری قلابی مورد استفاده در سرقت کشف و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل بعدی تحویل مقامات قضائی شدند.