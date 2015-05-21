ابتکار و ایده پردازی مردم برای پیشرفت کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی پنج شنبه در جمع مسئولان شهرستان ملکان گفت: موفقیت و توسعه کشور در پی ایده پردازی و ابتکار مردم به دست می آید و به همین دلیل باید تلاش کنیم که همواره از ظرفیت های مردم استفاده کرده و آن ها را به صحنه بیاوریم.

وی ادامه داد: دولت تلاش می کند تا بستر فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده و از سویی نیز در مبارزه با فساد پیشقدم است.

پورمحمدی با بیان اینکه اتحاد و تدبیر ملت ایران بالاتر از نقشه های دشمنان است، گفت: ملت ایران، مردمانی هوشیار هستند که توانسته اند در وضعیت کنونی جهان که پر از جنگ و حیله های مختلف دشمنان است، از مسیر منحرف نشوند.

وزیر دادگستری ادامه داد: بسیاری از کشورها که ادعای تمدن و حقوق بشر را دارند اقدام به ظلم های بزرگی در جهان می کنند و در این میان جهان اسلام هر روز شاهد ویرانی منطقه است.

وی در خصوص اثرگذاری ایران در جهان گفت: مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهان نشان می دهد که ایران دارای جایگاه و اثرگذاری بالایی است زیرا توانسته تمام قدرت های بزرگ دنیا و نهادهای بین المللی را به پای میز مذاکره بکشاند.