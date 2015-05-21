افزایش ظرفیت واحدهای تولید آب معدنی اشتغال بالایی را ایجاد می کند

سید نعیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری آب معدنی است، گفت: افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولید آب معدنی و فعال شدن واحد های آب معدنی اشتغال بالایی در این استان را ایجاد می کند.

وی بیان کرد: این استان هم اکنون بهترین و سالم ترین آب های معدنی در کشور در اختیار دارد و باید از این ظرفیت بیشترین بهره را گرفت.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون از سالهای گذشته ایجاد شهرک تولید آب معدنی در این استان کلید خورد که پیگیری های زیادی برای فعال شدن واحد های صنعتی تولید آب معدنی این شهرک شده است.

وی گفت: با فعال شدن واحد های تولید آب معدنی در این استان زمینه اشتغال بالایی در منطقه کوهرنگ فراهم می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری یاداور شد: هم اکنون تعدادی کارخانه واحد آب معدنی در این استان فعال است که این واحد ها توانسته اند جایگاه خود را در بازار برخی استان های کشور باز کنند.

امامی گفت: در راستای توسعه و فعال شدن بخش آب معدنی برنامه ریزی های مختلفی انجام داده ایم و با فعالان این بخش تاکنون جلسات مختلفی را برگزار کرده ایم.