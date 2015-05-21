مدارس می تواند آغازگر تحولات بزرگ در جامعه جهانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران بعد از ظهر پنج شنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز اردبیل با یادآوری نحوه حضور شهید چمران در مدرسه جبل العامل شهر صور لبنان تصریح کرد: شهید چمران با وجود تحصیلات علمی قابل توجه بعد از اینکه تصمیم گرفت به لبنان بیاید همگان گمان کردند در یکی از دانشگاه های بیروت به تدریس مشغول خواهد شد.

وی افزود: در آن مقطع این استاد برجسته فیزیک پلاسما یکی از سرشناس های حوزه تحصیلی خود بود و بر خلاف تصور عموم نه تنها در بیروت ماندگار نشد بلکه به یکی از مدارس مرزی لبنان رفت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهید چمران مدیریت این مدرسه را بر عهده گرفت در حالی که این مدرسه چند کیلومتر با مرز فاصله داشت و اسرائیل مرتبا آن جا را گلوله باران می کرد.

چمران دلیل این انتخاب را تحصیل دانش آموزان یتیم شیعی در این مدرسه عنوان و اضافه کرد: این مدرسه دولتی نبود و با کمک های خیرین اداره می شد و شهید چمران دانش آموزان این مدرسه را به مانند فرزندان خود تربیت کرد.

وی تاکید دارد که همان دانش آموزان امروز پایه گذاران مقاومت اسلامی در لبنان هستند و مقاومت اسلامی نه تنها به شکل شعاری بلکه عملی در خاورمیانه شکل گرفته و تلاش آن مقطع چمران نتیحه داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اذعان به اینکه پیروزی انقلاب حرکت مقاومت را تشدید کرده است، افزود: امروز شاهد جایگاه مقاومت که دشمن را به هراس انداخته و شاهد توطئه چینی های دشمنان هستیم.

چمران با بیان اینکه این مدرسه همچنان با حمایت خیرین اداره می شود، اضافه کرد: یک مدرسه نیز برای دختران در کنار این مدرسه پسرانه احداث شد و توسط خواهر موسی صدر اداره می شود.

وی افزود: همه ساله در ماه رمضان جشن گلریزان برای حمایت مالی این مدرسه در تهران برگزار می شود و از همین مدرسه ای که خیرین ساخته اند حرکت بزرگ انقلابی به نام مقاومت اسلامی شکل گرفته است.

این مسئول تداوم این حرکت را بیداری اسلامی دانست و گفت: اینطور نیست که خیری بیاید فقط مدرسه ای بسازد تا دانش آموزان توان خواندن و نوشتن کسب کنند.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران مدارس به ویژه مدارس خیر ساز می تواند آغاز گر تحولات عظیم در جوامع باشد و خیرین نباید از این ظرفیت غافل شوند.

وی به ضرورت خودسازی درونی برای چیرگی بر قدرت ها تاکید کرد و افزود: ما نیازمند خودسازی و مقاومت درونی هستیم تا بتوانیم در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.