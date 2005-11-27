ضرورت تشكيل "نهاد مشترك" براي ايجاد بازدارندگي امنيتي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الايام بحرين ، وزيران كشور عضو اين شورا در نشست خود خواستار آن شدند به منظور تحقق بازدارندگي امنيتي و سيستم امنيتي كارامدتر و موثرتر در منطقه (خليج فارس) اين نهاد مشترك شكل گيرد.



شيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير كشور بحرين در اين نشست گفت : ما به تشكيل يك نهاد امنيتي مشترك كه به صورت مستمر فعاليت كند تا بازدارندگي امنيتي و سرعت واكنش گروهي تحقق يابد، نياز داريم زيرا هيچ توسعه و پيشرفتي نيست مگر در جامه امن.



وي در بيست و چهارمين نشست وزيران كشور اين شورا گفت : افزايش ميانگين جرم و جنايت به طور كلي و گسترش پديده خشونت خونين و درگيري هاي مسلح همگي از چالشهاي امنيتي خطرناك به شمار مي روند.



وزير كشور بحرين افزود: اعمال خشونت آميز مسلحانه در كشورهاي عضو شورا و زيان هايي كه برادران عراقي ما هر روز متحمل مي شوند و حوادث مجرمانه اي كه اردن برادر اخيرا شاهد آن بود، ضرورت تشريك مساعي و يكپارچگي براي مهار تهديدها عليه جوامع امن و موانع شكوفايي و پيشرفت آن را مي طلبد.

عبدالرحمن العطيه دبيركل اين شورا نيز خواستار دستيابي به سيستم امنيتي كارامدتر در منطقه (خليج فارس) شد.



وي گفت : اين سيستم به سه عنصر و مولفه اساسي متكي است كه اين عناصر در امكان فراهم كردن توافق ميان مواضع كشورهاي منطقه درباره ديدگاه امنيتي مشترك و فراگير در ديدگاه و امكان اجرايي آن نهفته است.



العطيه افزود: نقطه شروع براي نزديك شدن به فرمول امنيتي دلخواه تنها از طريق رايزني و هماهنگي بالا و در پيش گرفتن شيوه شفافيت و صراحت است .



وي دولت هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس (عربستان، كويت، بحرين، امارات، قطر وعمان) راتسريع در تصويب توافقنامه مبارزه با تروريسم كه در مي 2004 در كويت به امضاء رسيد، فراخواند.



اين معاهده بر تقويت هماهنگي ميان دستگاه هاي امنيتي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تاكيد مي كند.

وزيران كشور عضو شوراي همكاري در نشست خود توافقنامه مبادله محكومان ميان اعضاء و انجام مانورهاي مشترك براي مبارزه با تروريسم به تصويب رساندند.



اعضاي همچنين بر توسعه شيوه هاي گارد مرزي و گارد ساحلي در مقابله با نفوذ افراد و برگزاري تمرينات مشترك در زمينه مبارزه با تروريسم و توسعه وسائل ارتباطاتي امنيتي به توافق دست يافتند.



به نوشته الايام، وزيران كشور عضو شوراي همكاري همچنين توافق كردند كه كميته مخصوص ايجاد دستگاه " اينترپل خليج فارس" تشكيل شود.



به گفته اين منابع، كميته با بررسي اين موضوع و ارائه توصيه ها و نتيجه گيري هاي خود در اين زمينه عمل مي كند و طي سفري به اروپا و ديدار بامسئولان "يوروپ پل"(پليس اروپا) با نحوه فعاليت اين دستگاه در اروپا آشنا شده تا از آن در تشكيل پليس خليج فارس (اينترپل خليج فارس ) استفاده كنند.



دراين نشست، نواف الاحمد الجابر الصباح وزير كشور كويت بر اهميت همكاري خالصانه و سازنده به منظور موفقيت طرح هاي لازم براي كنترل تمام پديده هاي مجرمانه و مهار آن و تلاش براي فراهم كردن راههاي جلوگيري از آن و مبارزه با آن تاكيد كرد و امنيت را تكيه گاه مهمي در زندگي ملت ها توصيف كرد.

در بيانيه پاياني نشست منامه، اعضا خواستار يكپارچه شدن تلاش هاي جهاني براي مبارزه با تروريسم و ريشه كني آن شدند.



وزيران كشور عضو شورا بر قرار گرفتن اين شورا در كنار ملت عراق در تلاش براي حفظ و ثبات و وحدت ارضي آن تاكيد كردند و از آنچه در صحنه فلسطين مي گذرد و رنج و درد ملت فلسطين و سياستهاي ترور و محاصره وتخريب منازل كه اسرائيل آن را در پيش گرفته است، ابراز نگراني كردند.