درختان كاشته شده در همدان با طبیعت اين منطقه سازگاری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نظری ظهر پنجشنبه در همایش جغرافیا و محیط زیست در دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به اینکه نگران محیط زیست همدان هستم، اذعان داشت: باید پایبند توصیه‌های عالمان محیط زیست در كشور بود تا ایران را نجات داد.

وی با بیان اینکه باید تحلیل تاریخی از جامعه خود داشته باشیم تا بدانیم نیاکان با این آب و خاک چه کردند، ادامه داد: از توانمندی‌های خود غفلت کرده‌ایم درحالیکه باید جغرافیای اطراف خود را تحلیل و از جامعه خود شناخت پیدا کنیم و برنامه ریزی‌هایی مناسبی برای بخش گردشگری داشته باشیم.

نظری با اشاره به اینکه زمین پاک است و این انسان است که آن را آلوده می‌کند، تاكید كرد: وقتی نگاه خود را نسبت به زمین و آنچه آلودگی در آن ایجاد کرده تغییر دهیم زمین خود به خود پاک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نگرش ما آینده ما را می‌سازد اما گاهی به دنبال بیراهه ها می‌رویم، گفت: برای نحوه بهره برداری از داشته‌های خود برنامه ریزی نکرده ایم و ساخته‌های دست بشر بیشتر اوقات عامل آلایندگی محیط زیست است.

رئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه باید با گردهم آوری نخبگان از اندیشه‌های آنان در زمینه‌های مختلف بهره بگیریم، ادامه داد: اصل صنعت گردشگری برای آسایش و تکامل انسان است.

وی با اشاره به اینکه باید خودباوری را در جامعه ایجاد کرد، افزود:به جای استفاده از متخصیص در امور در دستگاه‌های اداری شاهد آسیب‌های جدی با نبود آن‌ها هستیم و در هر زمینه ای از متخصصین امر کمتر بهره می‌گیریم.

نظری با بیان اینکه بالاترین سرمایه جامعه سرمایه انسانی است و سند جامعی برای محیط زیست در همدان و کشور نداریم، ادامه داد: گونه‌های نادر و بی نظیری در دامنه الوند در حال انقراض است.

وی با اشاره به اینکه طبیعت همدان یک ثروت ملی است، ادامه داد: باید نهضتی در جامعه ایجاد کنیم که محیط زیست را نجات دهیم اما جامعه شناختی به این مسائل ندارد و سود جویی ها باعث آسیب به محیط زیست می‌شود.