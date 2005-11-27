جشنواره تئاتر ماه كرمانشاه برگزيدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" از كرمانشاه، در بخش كارگرداني هيئت داوران برگزيده اول معرفي نكرد و حسين رحيمي را براي كارگرداني نمايش "تمام" به عنوان برگزيده دوم، مازيار اسدزاده را براي كارگرداني نمايش "كودكي‌هاي مرده" به عنوان برگزيده سوم معرفي و از تلاش يوسف ميرزايي كارگردان نمايش "جدول" تقدير كرد.

در بخش نويسندگي نيز هيئت داوران برگزيده اول و دوم معرفي نكرد و يوسف ميرزايي و حميدرضا نعيمي را براي نگارش نمايشنامه‌هاي "جدول" و "رستگاري در ساعت 25" مشتركا به عنوان رتبه سوم نويسندگي انتخاب كرد.

در بخش بازيگري مرد ديپلم افتخار و جايزه نقدي جشنواره به حسين رحيمي بازيگر نمايش "تمام" تعلق گرفت و مازيار اسدزاده براي بازي در نمايش "كودكي‌هاي مرده" به عنوان برگزيده دوم معرفي و رتبه سوم بازيگري مرد مشتركا به سعيد جمشيدي و بابك افتخاري بازيگران نمايش "رستگاري درساعت 25" تعلق گرفت.

هيئت داوران همچنين در بخش بازيگري زن كسي را حائز رتبه‌هاي اول تا سوم تشخيص نداد و مشتركا از خانم‌ها ندا صادقيان، فريبا صادقيان و امينه ميرمهدي براي ايفاي نقش در نمايش‌هاي "كودكي‌هاي مرده"، "آخرين تنديس عيسي" و "رستگاري در ساعت 25" تقدير به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار "مهر"، لوح تقدير طراحي لباس به عباس شهسواري براي نمايش "جدول"، لوح تقدير گريم به سروش پيمبري براي نمايش "آخرين تنديس عيسي" و لوح تقدير طراحي صحنه به ابراهيم رحيمي زنگنه براي نمايش "رستگاري در ساعت 25" تعلق گرفت.

هيئت داوران دومين جشنواره تئاتر ماه استان كرمانشاه در بخش خياباني نيز لوح تقدير و جايزه نقدي را به سعيد ذبيحي نويسنده، كارگردان و بازيگر نمايش "اين بچه مال كيه؟" اعطا كرد.

همچنين نمايش "تمام" به كارگرداني حسين رحيمي براي شركت در مرحله كشوري معرفي شد.