تامین زیرساخت های گردشگری نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر پنج شنبه در مراسم افتتاح مجموعه تفریحی و ورزشی هلیا اظهار داشت: نباید تنها به اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه های زیرساختی بخش گردشگری اکتفا کرد بلکه ورود بخش خصوصی به این حوزه جزو ضروریات است.

وی ادامه داد: مقدمات ارتباط و تعامل با بخش خصوصی به خوبی آماده شده و سعی در جذب سرمایه گذاران به بخش های گردشگری خواهیم داشت که دولت در این میان در تلاش برای تسهیل مقررات سرمایه گذاری است.

سلطانی فر با بیان اینکه زیرساخت های گردشگری کشور باید تقویت شوند، گفت: اگر می خواهیم گردشگران زیادی وارد کشور شوند باید سعی در تقویت زیرساخت های مورد نیاز داشته باشیم و این امر جز با مشارکت بخش خصوصی امکان ندارد.

وی در خصوص افزایش مجموعه های تفریحی و خدماتی در کشور گفت: این مجتمع ها یکی از پارامترهای مهم جذب گردشگر محسوب می شوند و باید هر روز به تعداد آن ها افزوده شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه شهر تبریز قابلیت های مناسبی برای جذب گردشگر دارد، گفت: بهره برداری از این طرح نیز می تواند گام مناسبی برای توسعه گردشگری باشد.

گفتنی است امروز فاز اول این طرح که شامل رستوران و سفره خانه است، افتتاح شده و بخش دوم شامل پارک آبی پنج ماه بعد به بهره برداری می رسد، همچنین فاز سوم آن نیز که شامل هتل، سالن همایش و تالار پذیرایی می شود، طی دو سال آینده افتتاح می شود.