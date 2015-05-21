تشریح مصوبات اجلاس OCA/ صدور رای برای دوپینگی های اینچئون

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان اجلاس اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا در تهران، شیخ احمد الفهد الصباح با حضور در نشست خبری به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.

وی در آغاز صحبت های خود گفت: خیلی وقت است در تهران رقابت ورزشی برگزار نشده، در حالیکه ایران نقش جدی در پیشینه المپیک داشته و همیشه فعال بوده است. امیدواریم بتوانیم شاهد برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران باشیم.

وی با بیان اینکه به تهران آمده ایم تا از ایرانیان حمایت کنیم و به آنها قوت دهیم، گفت: این کار را می کنیم تا ایرانیان بتوانند در عرصه بین الملل خود را بیشتر نشان دهند.

رئیس شورای المپیک آسیا با بیان اینکه در نشست اعضای هیات اجرایی این شورا اتفاقات مهمی از تقویم ورزشی را مطرح کردیم، تصریح کرد: بازیهای اندونزی یکی از رویدادهایی است که در پیش داریم. اقداماتی که برای برگزاری این بازیها انجام شده در جلسه امروز مطرح شد. همچنین بازیهای زمستانی در ژاپن را پیش رو داریم که این بازیها نیز در نشست امروز تایید و گزارش کارهای انجام شده در رابطه با آن مطرح شد.

شیخ احمد الفهد الصباح با بیان اینکه برگزاری بازیهای ساحلی در ویتنام هم در نشست امروز تایید شد، خاطرنشان کرد: ما بازیهای داخل سالن آسیا در ترکمنستان را در پیش داریم. این بازیها بسیار مهم هستند چون اولین بار است که آسیا و کشورهای اقیانوسیه کنار هم قرار می گیرند، یعنی ۶۲ عضو کمیته بین المللی المپیک با هم یکجا حضور دارند. برگزاری این بازیها هم در نشست امروز به تایید رسید.

وی ادامه داد: در نشست امروز یکی از تصمیماتی که گرفتیم در رابطه با بیرون کشیدن بازیهای سریلانکا به خاطر مشکلاتی که این کشور با دولتش دارد، بود.

رئیس شورای المپیک آسیا با بیان اینکه دوپینگ و اتفاقات آسیایی آن یکی از موضوعات مهم در نشست امروز بود در رابطه با آن این گونه توضیح داد: در بازیهای آسیایی کره جنوبی یک بازیکن چینی تست دوپینگش مثبت اعلام شد در همین زمینه از طرف دادگاه حکمیت ورزشی تصمیم گرفته شد از حضورشان در میادین پیشگیری کند، امروز تصمیم گرفتیم مدال طلا را به او برگردانیم اما یک شناگر کره ای هم در این بازیها تستش مثبت شد به همین دلیل مجبور شدیم در مجموع ۶ مدال را از کاروان کره بگیریم.

وی در این رابطه ادامه داد: اتفاقات مثبت این است که از بین یک هزار و ۶۰۰ تستی که در آسیا گرفته شد، تنها ۷ مورد مثبت بود و این یک رکورد است.