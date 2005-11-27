پيروزي چشمگير " اخوان المسلمين" با تصاحب "يك چهارم" كرسي هاي پارلمان آتي مصر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه اخوان المسلمين امروز اعلام كرد پس از آنكه در مرحله اول انتخابات 34 كرسي بدست آورد، در پايان مرحله دوم نيز 41 كرسي به خود اختصاص داد.



عصام العريان گفت : اين جنبش در دور دوم مرحله دوم انتخابات كه در 9 استان برگزار شد، 28 كرسي را به خود اختصاص داده است كه به اين ترتيب اين جنبش 75 كرسي از مجموع 302 كرسي پارلمان را تاكنون به خود اختصاص داده است يعني اين گروه طي دو مرحله اول انتخابات 3/24 درصد كرسي ها رابدست آورده است.



با پايان مرحله دوم انتخابات، بيش از دوسوم اعضاي مجلس الشعب كه 444 نماينده دارد، انتخاب مي شوند و علاوه بر آن ده نماينده به دستور شخص حسني مبارك رئيس جمهوري مصر انتخاب مي شوند.



اين نتيجه موفقيت بزرگي براي جنبش اخوان المسلمين مصر است و تقويت جهش سياسي است كه اين جنبش از مرحله اول انتخابات قانونگذاري مصر در 9 ماه جاري(18 آبان) نشان داده است.



اين جنبش درمرحله انتخابات مصر 34 كرسي و در مرحله دوم 41 كرسي به خود اختصاص داد.



تحليلگران مصر معتقدند كه اخوان المسلمين در مرحله سوم و پاياني انتخابات نيز به موفقيت هاي خود در كسب كرسي هاي بيشتر ادامه خواهند داد .



آخرين مرحله انتخابات مصر قرار است اول دسامبر(10 آذر) و 7 همان ماه به پايان برسد.

اين در حالي است كه عصام العريان از رهبران جنبش اخوان المسلمين مصر روز گذشته تاكيد كرد كه نيروهاي پليس 680 عضو اين جنبش را در ده استان مصر همزمان با دور دوم مرحله دوم انتخابات پارلماني اين كشور، بازداشت كرده اند.

نمايندگان جنبش اخوان المسلمين سال 2000 توانستند فقط از مجموع 444 كرسي در انتخابات پارلماني به 17 كرسي دست يابند كه درنهايت دو تن از نمايندگان آنان از پارلمان طرد شدند.