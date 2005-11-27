به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در ابتداي اين برنامه از برگزيدگان بخش جنبي دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس با حضور محمود گبرلو، مدير انجمن منتقدين و نويسندگان سينماي ايران، مهدي يميمني مدير انجمن هنرمندان خراسان، محمدرضا شرف‌الدين دبير جشنواره و مدير انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس و مسعود اطيابي تقدير شد.





در ادامه برنامه از برگزيدگان بخش مستند جشنواره تقدير به عمل آمد و در بخش بعدي با حضور حبيب‌الله كاسه‌ساز، ناصر شفق و محمدرضا شرف‌الدين از برگزيدگان بخش تلويزيوني، نيمه‌بلند، كوتاه و نماهنگ قدرداني شد.



بخش ديگر اين مراسم تقدير از منتخبين بخش قلم طلايي بود كه براي اولين بار در اين جشنواره تجربه مي‌شد و با حضور معاون فرهنگي شهرداري تهران مهدي سجاده‌چي، يكي از اعضاي هيات داوران قلم طلايي، انجام گرفت.



در ادامه اين برنامه، دكتر غلامعلي حداد عادل با بيان رابطه ميان هنر و حقيقت گفت: "اگر هنر عاري از حقيقت باشد و اگر حقيقت از همراهي با هنر بي‌بهره بماند چه خواهد شد؟ هنر عاري از حقيقت هنري خواهد بود كه در خدمت خور و خشم و شهوت است. آنچنانكه مصاديق اين هنر را در جهان امروز فراوان مي‌بينيم؛ هنر وجود دارد ولي در خدمت حقيقت نيست. اگر حقيقت عاري از هنر باشد حقيقتي خواهد بود كه راكد، ساكن و خاموش مي‌ماند و پيام آن را كسي نمي‌شنود."



رييس مجلس ادامه داد: "چه بسيار حقيقت‌ها كه به علت محروم ماندن از هنر فراموش شده و چه بسيار دروغ‌ها كه بر بال هنر به جاي حقيقيت نشسته است. خوشا هنري كه در خدمت حقيقت و حقيقتي كه همراه هنر است. حقيقتي كه از هنر بهره‌مند شود ماندگار مي‌شود. به اعتبار حقيقت بودن انديشه مطلوب مي‌شود و به خاطر حقيقت هنر دلنشين‌تر. در نتيجه هم دل هم انديشه مطلوب مي‌شود."





رئيس مجلس شوراي اسلامي با ذكر مثالي از عاشورا اين رابطه را تعريف كرد و افزود: "عاشورا يك حقيقت است. اين حقيقت با هنر در طول تاريخ همراه شده است. يكي از اسرار ماندگاري عاشورا عجين بودن آن با هنر است. ما كمتر به بعد هنري عاشورا دقت مي‌كنيم. ما شيفته امام حسين هستيم و از جنبه هنري آن غافل. ولي عاشورا با هنر همراه است. به طور مثال تعزيه، آواز، حركات و نقش و شمايلي كه حتي روي پرده‌ها و پرچم‌ها ديده مي‌شود نمونه هنر است."



حداد عادل در ادامه بيان كرد: "همراهي قرآن با هنر نيز مثال ديگري براي اين رابطه است كه خداوند پيام خود را هنرمندانه ابلاغ كرده است. دفاع مقدس نيز يك حقيقت بوده است. ما كه در جنگ قصد ظلم نداشتيم يا تجاوز نكرديم، براي كشورگشايي انقلاب نكرده‌ايم بلكه ما مورد تجاوز قرار گرفتيم و از دين و انقلاب دفاع كرديم و شهيد داديم. هشت سال اين حقيقت مانند شعله‌اي در ايران زمين روشن ماند و بايد هنر به كمك اين حقيقت بيايد تا دلنشين شود."



حداد عادل حماسه دفاع مقدس را محتاج هنر دانست و گفت: "همانطور كه هنر محتاج حقيقت است، اين حماسه نيز محتاج هنر است و سينما به عنوان يك هنر ماندگار براي ثابت كردن ارزش‌هاي دفاع مقدس است. بايد اين حماسه‌ها، قهرماني‌ها، ايمان‌ها، رنج‌ها و دردها كه در طول هشت سال دفاع مقدس و دو سال بازگشت اسرا بود را در سطح جامعه گسترده و در طول تاريخ جاري كنيم تا در جامعه به صورت فرهنگ و سنت درآيد. مانند عاشورا كه به بركت اين همراهي به سنت تبديل شد. عاشورا مي‌تواند سرمشق باشد."





وي افزود: "هنرمندان رابطه‌اي هستند كه حماسه دفاع مقدس را نسل به نسل منتقل مي‌كنند. اين كار يك ذخيره فرهنگي نيست بلكه نگاه داشتن آن شور در دل جواناني است كه با حضورشان در صحنه براي دفاع از انقلاب مانع تكرار تجاوز مي‌‌شوند. دشمن هميشه دشمن است، اما اگر بداند ملت در صحنه خواهد بود خيال تجاوز را از سر بيرون مي‌كند. اقدام فيلمسازان براي زنده نگه داشتن اين حماسه يك اقدام دفاعي است."



رئيس مجلش شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: "من اين خدمت هنرمندان را به اين حماسه تقدير مي‌كنم و از كساني كه در اين عرصه تلاش مي‌كنند سپاسگزاري. باشد كه با وضع قوانين و اختصاص بودجه در حد امكان به همراهي هنر و حقيقت كمك كنيم."

در ادامه دكتر محمد اصفهاني با اجراي قطعاتي در رثاي شهداي هشت سال دفاع مقدس به اجراي برنامه پرداخت.





در بخش انتخاب بهترين كارگردان‌هاي سينماي دفاع مقدس كه با حضور عزت‌الله انتظامي، سيدرضا ميركريمي، جعفري جلوه و سردار حجازي برگزار شد،‌ از برگزيدگان تقدير به عمل آمد و پس از آن از بهترين كارگردان‌هاي سينماي دفاع مقدس با حضور رييس مجلس، وزير ارشاد و مجتبي راعي قدرداني شد.



در پايان مراسم هم تمام كساني كه در اين جشنواره مورد تقدير قرار گرفتند روي صحنه رفتند و به يادگار در كنار هم عكس انداختند.