مشهد نخستين مركز ديده بان شهري جهان شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سيدهاشم بني هاشمي شهردار مشهد افزود : با راه اندازي اين مركز ، شاخصهاي شهري مشهد مورد ارزيابي قرار گرفته و براي رساندن آن به استانداردهاي تعيين شده چاره انديشي خواهد شد.
وي در ادامه از ايجاد شهرالكترونيك با هدف ارتقاء شاخصهاي شهري در اين كلانشهر خبر داد و تاكيد كرد: معتقديم رشد و ارتقاء شاخص هاي شهري، توسعه همگون شهري را به دنبال خواهد داشت.
بني هاشمي شهرداري را يك نهاد مردمي دانست كه روزانه 300 نوع خدمات به شهروندان ارايه ميدهد و تصريح كرد: مشهد نخستين شهري است كه تمام شهرداريهاي مناطق آن به صورت كاملا الكترونيك زير پوشش سيستم يكپارچه شهرسازي قرارگرفته است.
وي افزود : ترافيك، فضاي سبز، حمل ونقل عمومي، حفظ محيط زيست شهري، نيازهاي فرهنگي و اجتماعي شهروندان از جمله شاخصهاي شهري هستند كه با تشكيل شهر الكترونيك ارتقاء خواهد يافت .
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