روزنامه هاي الحيات و الشرق الاوسط : دستيابي به توافق اخير ميان سوريه و تيم سازمان ملل نتيجه ميانجيگري پادشاه عربستان بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دو روزنامه عرب زبان به نقل از ملك عبدالله پادشاه عربستان نوشتند كه رياض نقش ميانجي گري مستقيمي در دستيابي به تفاهم ميان سوريه و تيم بين المللي تحقيق پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان براي بازجويي از مسئولان مظنون سوري در وين ايفا كرده است.



روزنامه هاي الحيات و الشرق الاوسط به اظهارات پادشاه عربستان در رياض اشاره كردند و از قول وي نوشتند كه " عربستان نقش ميانجي گري مستقيمي ميان سازمان ملل و سوريه ايفا كرده است كه در نهايت با موافقت پنج عضو شوراي امنيت با بازجويي از پنج مسئول سوري در وين روبرو شد.



الشرق الاوسط به نقل از ملك عبدالله نوشت : " به شيراك(رئيس جمهوري فرانسه) و عنان (دبيركل سازمان ملل) پيشنهاد كردم تا مهليز از هر مسئول سوري كه تمايل دارد در سوئيس يا اتريش بازجويي كند."



پادشاه عربستان افزود: " اميربندربن سلطان را در ماموريت هاي ويژه اي به پاريس و دمشق اعزام كردم كه درپاريس با شيراك و كوفي عنان و آنگاه با بشار اسد دردمشق ديدار كرد و در نهايت اين توافق بدست آمد."



الشرق الاوسط نوشت : پس از دستيابي به موافقت سوريه، ملك عبدالله از سعود الفيصل وزير امور خارجه خواست اين مسئله را به سفراي پنج كشور دائم عضو شوراي امنيت در رياض اطلاع دهد تا آنها اين نامه را به دولت هايشان منتقل كنند كه پس در نهايت سران اين دولت ها با اين مسئله موافقت كردند و ميانجي گري عربستان در دستيابي به توافق ميانه كه با حفظ كرامت وارزش ملت و دولت سوريه ، در عين حال مطالبات شوراي امنيت را برآورده كند، ثمر داد.



اين روزنامه به نقل از پادشاه عربستان كه گويي از برخي مسئولان سوري انتقاد كرده است، نوشت :" ما پهلوان بازي ها را دوست نداريم و زمان آن هم به پايان رسيده است؛ آنچه براي مهم است دستيابي به توافقي است كه كرامت وارزش سويه و لبنان را حفظ كند و به مطالبات سازمان ملل هم پاسخ بگويد".



ملك عبدالله گفته است : " هرگز با اهانت به ملت سوريه در جريان تحقيقات در دفتر سازمان ملل در لبنان موافق نيستم كما اينكه لبناني ها هم خواهان اهانت به ملت سوريه يا رهبران آن نيستند."



از سوي ديگر روزنامه الحيات هم نوشت كه پادشاه عربستان در اظهارات خود " پرده از نقش مستقيم عربستان در دستيابي به توافقي براي بازجويي از پنج مسئول سوري در وين در ارتباط با پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان برداشت."



اين روزنامه به نقل از پادشاه عربستان نوشت : " رئيس جمهور بشار را در ابتدا خيلي نصيحت كرده است اما پاسخ وي منفي بود اما اساس كار منافع سوريه است كه اين منافع براي ما مهم است كما اينكه منافع هر كشور عربي براي ما اهميت دارد."



ملك عبدالله تاكيد كرده است كه" انجام بازجويي از مسئولان سوري در لبنان كه تيم مهليز خواستار آن شده بود يا انجام آن در جولان كه سوريه پيشنهاد داده بود، به مثابه اهانت به سوريه و هر كشور عربي تلقي مي شد."

اين روزنامه افزود كه ملك عبدالله اعتقاد داشته است كه" تحقيق از مسئولان سوري حتي اگردر خاك لبنان انجام شود اهانتي به سوريه و هر كشور عربي تلقي مي شد همين طور اگر در جولان انجام مي شد."

اين روزنامه به نقل از ملك عبدالله نوشت كه " پس از آنكه سه نامه پياپي از بشار اسد دريافت كرد، تصميم به دخالت گرفت."

به گزارش مهر، الحيات به اين نكته اشاره كرد كه " ملك عبدالله از حمله فاروق الشرع وزيرامور خارجه سوريه به سازمان ملل متحد و اين گفته كه - هرگز با اهانت به سوريه موافقت نخواهد كرد- به الشرع گفته است چه كسي با اهانت به سوريه موافقت خواهد كرد؟ ما خواهان خير و صلاح براي همه هستيم و نمي خواهيم كسي متزلزل شود."



پادشاه عربستان از نقش ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در اين زمينه تقدير كرده است.



وليد المعلم معاون وزيرامور خارجه سوريه جمعه از موافقت كشورش با بازجويي از پنج مسئول سوري در مقر سازمان ملل متحد در پايتخت اتريش خبر داده بود.



رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان كه فوريه گذشته(بهمن 83) در حادثه تروريستي در بيروت كشته شد، تابعيت عربستان را نيز به همراه داشت، و روابط نزديكي با خاندان پادشاهي در عربستان داشت.

اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درتاريخ 31 اكتبر ( 9 آبان ماه ) با اكثريت آرا قطعنامه 1636 را به تصويب رساندند.

براساس اين قطعنامه سوريه بايد با تيم تحقيق سازمان ملل درباره ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان به طور كامل همكاري كند وهمچنين سوريه موظف است هرمقام يا شهروند سوري كه ازسوي اين تيم مظنون شناخته شده ، دستگير كند.