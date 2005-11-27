غلامرضا شكوهي : برگزاري " جشنواره ملي " عامل ذوق پردازي و ايجاد جنبش مثبت شعري است

وي درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر درمشهد ، با تاكيد برتاثيرمثبت جشنواره ملي شعردربه ميدان كشيدن شعراي خوب و منزوي كشور ، اظهار داشت : براي نيل به اين مهم باد پايه گذاري و برنامه ريزي اوليه كار، مناسب باشد و جشنواره اي در خور شعر و ادبيات ايران برپا شود .

غلامرضا شكوهي افزود : با برپايي بزرگداشت هايي براي شاعران قوي و گاه گمنام كشورزمينه مساعدي دردلگرمي و حضور بيشتر شعرا و پتانسيل هاي خوب شعري كشور ايجاد مي شود و بخشي ازجشنواره ملي شعرمي تواند به معرفي ، تجليل و بزرگداشت شعراي خوب معاصر اختصاص بيانيد .

وي با تاكيد بر اهميت نام جشنواره ها و شب هاي شعرتصريح كرد : شايسته است تا جشنواره ها وشبهاي شعر را با اسامي خاصي نامگذاري نكنيم ، چرا كه اين گونه اسم گذاري ها دايره ي شعرا و نوع شعر را محدود مي كنند و سبب چند دستگي و گروه بندي شاعران مي شود .

وي افزود : مي توان چنين جشنواره هايي را با اسم هايي عامتر و يا تركيبات ادبي خواند تا تمام شعرا خود را متعلق به آن بدانند .

اين شاعرخراساني برگزاري چنين جشنواره اي را درسطح ملي باعث ايجاد فضاي رقابتي مثبت درحوزه شعردانست و افزود : هرجنبش و مسابقه شعري ، سبب حركت و جوششي در فضاي ادبيات مي شود و ذوق شعرا درچنين حركتهايي محك زده مي شود و شاعران ذوق پردازي مي كنند و از اين ميان شعرهاي خوب بسياري نيز آفريده مي شوند .

وي با تاكيد بر مقام و منزلت شعرا به مهر گفت : هر گاه كه سخن ازرقابت ، جشنواره و مسابقه به ميان مي آيد ، ناخودآگاه مساله اهداي جايزه و صله نيز مطرح مي شود اما مسئولين امربايد به خاطر داشته باشند كه اين قشر ازهنرمندان با حساسيتها وظرافتهاي روحي خاص خود ، درخوربهترينها خواهند بود ، پس چه بسا بهترآن باشد تا ازكميت صلاحت وجوايزكاسته شود و به كيفيت آنها افزوده گردد تا هدايا درخورشخصيت شعرا باشد ، ازسويي نيزداوريها و قضاوتهاي تخصصي وغيرمغرضانه نيز مي تواند به رشد كيفي جشنواره كمك كند .