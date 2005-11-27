60 درصد مدارس زنجان تخريبي هستند

نياكان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در زنجان ، تصريح كرد : در حال حاضر 798 ساختمان از استحكام مناسب برخوردارند اما 752 ساختمان نياز به مقاوم سازي در برابر نيروهاي جانبي دارند و 442 ساختمان مقاومت چنداني ندارند و بايد در فهرست ساختمان هاي تخريبي قرار گيرند .

وي بازسازي و مقاوم سازي اين ساختمانها را نيازمند تامين اعتبار زيادي دانست و افزود : براي رسيدن به استانداردهاي برنامه چهارم توسعه ، 203 ميليارد تومان بودجه نياز داريم .

نياكان در ادامه تعداد فضاهاي آموزشي استان زنجان را 2 هزار و 258 ساختمان اعلام كرد و گفت : از اين تعداد فضاي آموزشي 476 ساختمان كمتر از 10 سال قدمت ساخت دارند و 875 ساختمان نيز بين 10 تا 20 سال عمر احداث شان است.

به گفته مديركل تجهيز و نوسازي مدارس استان زنجان ، 646 ساختمان طول عمر بين 20 تا 30 سال دارند و عمر 351 ساختمان نيز بالاي 30 سال است.