معيارهاي نادرست سنجش، دانشجو را از كتاب جدا كرده است // انتشارات دانشگاهي اقتصاد را به دانش ترجيح مي دهند

"سعيد حسني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي"مهر" ضمن اشاره به پايين بودن سطح علمي دانشجويان اظهار كرد: به دليل ضعف مراكز ارتباط علم و صنعت در دانشگاه ها علم براي دانشجويان كاربردي نشده است و كهنگي سيستم آموزشي كه معيار سنجش دانشجو از اهم آن است به اين موضوع دامن مي زند.

وي در اين خصوص تصريح كرد: اكثر اساتيد در الگوهاي سنجش دانشجو تنها معدل و يافته هاي حفظي را ملاك قرار مي دهند و دانشجويان نيز تمام نيروي خود را به جاي مطالعه منابع اصلي و نزديكي بيشتر به كتاب براي تهيه جزوه و نمونه سوال صرف مي كنند. بنابراين مطالعاتشان در يك وضع خوشبينانه به كتاب هاي روتين محدود شده است و اكثرا دچار فرهنگي موسوم به "شب امتحاني" شده اند.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در يك جمع بندي كلي، تهيه كتاب براي دروس پايه مهندسي را فاقد مشكل دانست و يادآور شد: البته يك سري كتاب ها هستند كه اساتيد معرفي مي كنند ولي در بازار موجود نيست و يا قيمت بالايي دارند كه براي تهيه آنها از طريق اينترنت نيز موانعي بر سر راه دانشجويان ايراني وجود دارد.

"حسني" با اشاره به اهميت تاليفات دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري خاطرنشان كرد: انتشارات دانشگاه سعي مي كند صرفا كتاب هايي نظير پايه را كه از فروش كافي آنها اطمينان دارد چاپ كند و به همين دليل نسبت به چاپ آثار دانشجويي چندان روي خوش نشان نمي دهد و در پي آن نيز مراكز نشرغيردانشگاهي نيز بر اساس ارزيابي هاي اقتصادي شان صرفا كتب مولفان مشهور را چاپ مي كنند.