به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"‏، "مرد فيل‌نما" محصول كشورهاي بريتانيا و آمريكا است كه در سال 1980 به كارگرداني ديويد لينچ ساخته شده و مدت زمان اين فيلم سياه وسفيد 124 دقيقه است.

فيلمنامه "مرد فيل‌نما" بر اساس كتاب‌هاي سر فردريك تروس و اشلي مونتاگو، توسط كريستوفر دي ور، اريك برگرن و ديويد لينچ نوشته شده و بازيگراني همچون آنتوني هاپكينز‏، جان هرت، آن بنكرافت و جان گيلگاد در آن به ايفاي نقش پرداخته‌اند.

"مرد فيل‌نما" داستان واقعي مردي به نام جان مريك در قرن نوزدهم است كه بر اثر ابتلا به يك بيماري مادرزاد از ريخت و قيافه مي‌افتد. وي با حمايت و كمك دكتر فردريك تروس مهربان تلاش مي‌كند پس از سال‌ها گوشه‌نشيني به عنوان يك هيولا، ارزش و اعتبار خود را بازيابد.

موسيقي اين فيلم توسط جان موريس ساخته شده است. فيلم "مرد فيل‌نما" نامزد اسكار بهترين بازيگر (براي جان هرت)‏، بهترين طراحي صحنه، طراحي لباس، كارگردان، تدوين‏، موسيقي، بهترين فيلم و بهترين فيلمنامه اقتباسي شده است.

اين فيلم 11 آذر ماه از شبكه چهارم سيما در برنامه سينما چهار نمايش داده مي‌شود.