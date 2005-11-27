تهراني ها روزانه 100هزار كيلومتر مسير اضافه طي مي كنند // افزايش 50 كيلومتر خطوط ويژه در دست بررسي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهرداد تقي زاده در اولين نشست خبري با خبرنگاران به تشريح برنامه ها و اقدامات حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران پرداخت و پاسخگوي سئوالات اصحاب مطبوعات بود.

وي ازآغاز به كار و بهره برداري خط متروي شرق تهران تا ايستگاه دردشت تا اواخر اسفند يا اوايل بهار سال آينده خبر داد و تصريح كرد: بزودي استفاده از بليت كارتهاي هوشمند با توجه به مسير پيموده شده آماده و توزيع مي شود.

تقي زاده با اشاره به اينكه در كشورهاي پيشرفته دنيا به ازاي هر 5/1الي2 نفر يك خودروي سواري وجود دارد ، تصريح كرد : اين رقم در تهران به ازاي هر 4 تا 6نفر يك خودروي سواري است.

وي خاطر نشان ساخت : ترافيك تهران به شرايط بحراني رسيده اما با نظر گروهي از افراد كه ميزان توليد خودروهاي سواري را عاملي جهت افزايش ترافيك مي دانند موافق نيستم ، چراكه ميزان استفاده از خودروها در كشور بالا است نه توليد آنها، يعني مردم براي هر كاري اعم از رفتن به محل كار، خريد، تفريح و... به ميزان زيادي از خودرو استفاده مي كنند.

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران افزود: در حال حاضر 60 درصد سفرهاي درون شهري در تهران از طريق خودروهاي سواري با ضريب اشغال 6/1 نفر در هر خودرو صورت مي گيرد و مصرف روزانه بنزين در تهران حدود 10 ميليون ليتر است كه در صورت محاسبه با قيمت بنزين وارداتي روزانه 5 ميليارد تومان مي شود.

تقي زاده اظهار داشت : با توجه به اينكه سالانه در تهران 250 هزار تصادف و سانحه رانندگي اتفاق مي افتد روزانه حداقل يك هزار دستگاه خودروي سواري جديد نيز به تهران اضافه مي شود.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه روزانه 60هزار خودروي سرگردان به دنبال جاي پارك مي گردند كه اگر هر كدام يك تا دو كيلومتر مسافت اضافه را طي كنند ، روزانه 100هزار كيلومتر مسافت اضافه طي مي شود كه منجر به مصرف 10 تا 15 هزار ليتر بنزين اضافه براي جستجوي جاي پارك مي شود.

تقي زاده گفت: ميزان مصرف بنزين به ازاي طي كردن هر 199كيلومتر مسافت در دنيا 7 تا 4 ليتر و در تهران 18تا15 ليتر است.

وي اين امر را ناشي از توقف هاي طولاني در ترافيك، حركت با دنده سنگين، تنظيم نبودن موتورها به علت بي انگيزگي رانندگان در مورد ارزاني سوخت و فرسودگي خودروها و... دانست.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به نامناسب بودن سيستم حم و نقل عمومي از نظر كيفي و كمي، هزينه پايين استفاده از خودروي شخصي از جمله پايين بودن قيمت سوخت ، ميزان عوارض، هزينه پايين پاركينگ-يا پاركينگ هاي مجاني كنار خيابان و عدم برخورد مناسب قانوني با متخلفان را از جمله دلايل ترافيك موجود پايتخت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، تقي زاده در ادامه به راهكارهاي محوري نظير تقويت كمي و كيفي ناوگان همگاني اشاره كرد و گفت تعدادي از اين راه حل ها مصوب و تعدادي نيز در مرحله بررسي هاي كارشناسانه قرار دارند.

وي افزود: شامل تركيبي از اتوبوس، مترو، قطار هوايي، ميني بوس و تاكسي اشاره كردو افزود:افزايش سطح خدمات از قبيل سهولت در تهييه بليت، ظواهر ايستگاهها و ناوگان، بهبود عملكرد نيروي انساني و... از جمله آن موارد خواهند بود.

تقي زاده با تاكيد بر اينكه افزايش سرعت در وسايل حمل و نقل عمومي نظير اتوبوس و ميني بوس باعث جذب مردم در استفاده از اين وسايل مي شوند اعلام كرد در حال حاضر تهران داراي 57 كيلومتر خطوط ويژه است ، گفت : بررسي هاي كارشناسانه جهت افزايش 50 كيلومتر خطوط ويژه ديگر تا انتهاي سال 84 در دست بررسي است.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از طرح افزايش ميانگين ضريب سرنشين خودروها از طريق اجراي طرح هاي همچون طرح تقدم عبور خودروهاي چند سرنشين ، استفاده از خودروهاي جمعي به جاي تاكسيهاي خطي ، طرح هم پيمايي و... نيز خبر داد و گفت: اين طرح ابتدا به شكل آزمايشي و احتمالا در دو مرحله تا پايان سال جاري اجرايي خواهد شد.

تقي زاده در ادامه به مديريت تقاضا از طريق ايجاد مجتمع هاي ايستگاهي در مجاورت ايستگاه هاي مترو، تقويت سيستم هاي عدم مراجعه حضوري (ايجاد دولت الكترنيك)، ايجاد مناطق ويژه عابران پياده ، تغيير زمان آغاز به كار اصناف ، بازار و بانك ها، مكان يابي قطب هاي جذب سفر مانند تغيير محل نمايشگاه بين المللي ، گورستان ها و ورزشگاهها و... را از جمله راههاي موثر كاهش ترافيك عنوان كرد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبني برهمكاري پليس و شهرداري در استفاده از دوربين هاي كنترلي گفت: اين موضوع در دست بررسي است.

تقي زاده در پاسخ به سئوال يكي ديگر از خبرنگاران در خصوص اقدامات برخي از افراد در بر هم زدن نظم ترافيك در برخي نقاط اين موضوع را تكذيب كرد.