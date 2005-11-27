مسئوليت در دانشگاه تهران از مسئوليت هاي يك وزير سخت تر است // اختيارات نظارتي روساي دانشگاه هاي بزرگ افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد مهدي زاهدي" صبح امروز مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه تهران كه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران سخن مي گفت، افزود: دانشگاه تهران به معناي واقعي دانشگاه مادر است و ساير دانشگاه هاي بزرگ كشور مانند شهيد چمران اهواز و تبريز هم به نوعي فرزندان اين دانشگاه محسوب مي شوند .

وزير علوم، تحقيقات و فناوري خاطر نشان كرد : بيشتر اساتيدي هم كه در اين دانشگاه ها مشغول به تحصيل هستند به نوعي پرورش يافته دانشگاه تهران بوده اند.

وي با اشاره به سال تأسيس دانشگاه تهران و رشته هايي كه در اولين سال راه اندازي آن شده بود، گفت : سال 1313 دانشگاه تهران با تأسيس رشته هاي علوم معقول و منقول، اقتصاد، علوم سياسي و طب گشايش يافت.

مسووليت در دانشگاه تهران بسيار سخت و سنگين است و حتي مي توان گفت از مسووليت هاي يك وزير هم سخت است

"زاهدي" با تأكيد بر اعتبار و جايگاه خاص دانشگاه تهران در صحنه علمي كشور، آن را موجب افتخار براي ايران اسلامي دانست و اظهار داشت : مسوولين اين دانشگاه در هر زمان به مسايل دانشگاهي اهتمام و نظر ويژه اي داشته اند و بسياري از اساتيد دانشگاه تهران در تاريخ كشور جاودانه شده اند.

وي حمايت خود را از دانشگاه تهران اعلام و خاطرنشان كرد: مسووليت داشتن در اين دانشگاه بسيار سخت و سنگين است و حتي مي توان گفت از مسووليت هاي يك وزير هم سخت است.

وزير علوم از انتخاب آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" به عنوان محور وحدت حوزه و دانشگاه نام برد و به سوابق علمي وي اشاره كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي آتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت : پيگيري مشكلات در زمينه پژوهش و فناوري و ساماندهي آن يكي از اولويت هاي وزارتخانه است زيرا در حال حاضر در كشور بودجه هاي زيادي صرف اين موضوع مي شود اما تنها يك چهارم آن در اختيار وزارت علوم قرار مي گيرد .

"زاهدي" تقويت انجمن هاي علمي مانند انجمن هاي رياضي، فيزيك و شيمي را به عنوان بازوان قوي وزارتخانه ضروري خواند و افزود: از نيروي خلاق دانشجويان اعضاي انجمن هاي علمي هم بايد استفاده شود و اين افراد به يقين مي توانند تحول بزرگ علمي را در كشور ايجاد كنند.

از ارزش هاي اسلامي در مباحثات علمي بايد دفاع كرد كه اين امر هم در وزارت علوم برنامه ريزي شده و اميدواريم از ترم آينده اين كرسي ها راه اندازي شود

وي اين امور را هماهنگ با برنامه چهار ساله و توسعه دانايي محور برشمرد و بر مديريت جهت دهي شده تأكيد كرد .

وزير علوم اضافه كرد : حركت در راستاي ايجاد پايگاه هاي اطلاعات علمي و برقراري كرسي هاي آزاد انديشي در مباحث مختلف فرهنگي سياسي و اجتماعي در محيط دانشگاه ها كمك بسياري مي كند.

وي اظهار داشت : بايد با سعه صدر و گشاده رويي خاص نظريات مختلف را در دانشگاه بپذيريم و از ارزش هاي اسلامي با مباحثات علمي دفاع كنيم كه اين امر هم در وزارت علوم برنامه ريزي شده و اميدواريم از ترم آينده اين كرسي ها راه اندازي شود .

اختيارات ويژه اي در حد نماينده وزير به روساي دانشگاه هاي بزرگ كشور داده مي شود تا با دستورالعملي مشخص به عنوان نمايندگان وزير بر كليه امور دانشگاه هاي استان خود نظارت داشته باشند

وي از ايجاد ضابطه مندي در مسايل فرهنگي و درك فضاي نقادي به عنوان ديگر برنامه هاي وزارت علوم نام برد.

"زاهدي" با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص بودجه دانشگاه ها و سرانه دانشجويي، فضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي را در تأييد طرح هاي وزارت علوم را مطلوب توصيف كرد و افزود: اگر همانطور كه وزارتخانه در نظر گرفته، بودجه در سازمان مديريت تأييد شود و در مجلس هم راي بياورد طرح خوبي خواهد بود كه با نگرشي جديد در كشور به اجرا در آمده است.

بحث سنجش بايد از بحث پذيرش جدا شود و سنجش به صورت هماهنگ در بيايد و تمام مكان هايي كه پذيرش دانشجو دارند نيز با هم هماهنگ شوند كه در حال حاضر كارشناسان متعددي بر روي اين موضوع كار مي كنند

وي با ابراز تشكر از مجلس شوراي اسلامي براي تصويب 100 ميليارد تومان براي خريد تجهيزات دانشگاه ها به ساماندهي كنكور در طي هفته جاري اشاره كرد و افزود : بحث سنجش بايد از بحث پذيرش جدا شود و سنجش به صورت هماهنگ در بيايد و تمام مكان هايي كه پذيرش دانشجو دارند نيز با هم هماهنگ شوند كه در حال حاضر كارشناسان متعددي بر روي اين موضوع كار مي كنند.

وزير علوم ساماندهي شهريه هاي دانشگاه ها را نيز از طرح هاي مورد بررسي در وزارت علوم ذكر كرد و افزود : بحث نظارت هم به عنوان بحث جديدي مطرح شده است تا بتوانيم از پتانسيل دانشگاه هاي بزرگ كشور و از اعضاي هيات علمي آنها به عنوان حجم وسيعي از نيروهاي متخصص استفاده مي كنيم و اختيارات ويژه اي در حد و اندازه نماينده وزير به آنها مي دهيم تا با دستورالعمل مشخص به عنوان نمايندگان وزير بر كليه امور دانشگاه هاي استان خود نظارت داشته باشند و بايد اطمينان بدهيم كه بحث مچ گيري نيست بلكه تنها يك نقادي منصفانه علمي و استفاده از امكانات موجود در راه حل مشكلات است.