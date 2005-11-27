عبدالعزيز حكيم : صدام جنايتكاري است كه كتاب ها از نوشتن جناياتش عاجزند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، عبدالعزيز حكيم دستگاه قضايي عراق و دادگاه صدام را ضعيف ارزيابي كرد و گفت : صدام 60 تن از اعضاي خانواده ام ازجمله شش برادرم را به قتل رسانده است و آن زمان كه دادگاه عراقي را دادگاهي قوي بيابم دادخواستي را دراين باره به دادگاه ارائه مي دهم.

وي درادامه با ابرازتاسف گفت : به دلايل مختلف دردادگاه عراق ضعف اساسي وجود دارد و اين خود موجب تاخير درروند اجراي دادگاه مي شود.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در ادامه با طرح سوالي گفت : چگونه دادگاه توانايي محاكمه جنايتكاري مثل صدام را ندارد و همچنين نمي تواند درحق وي حكم مناسبي بر اساس قوانين عراقي صادركند .

سيد عبدالعزيزحكيم افزود صدام جنايتكاري است كه كتاب ها از نوشتن جناياتش عاجزند.

وي با اشاره به دلايل ضعف دادگاه هاي عراقي گفت : اين ضعف به تشكيلات دادگاه هاي عراق و همچنين دخالت پيشين آمريكايي ها درمورد اعتماد به قضات و حضوربعثي ها در داخل دستگاه هاي قضايي و مساله امنيتي و همچنين ترس قضات برمي گردد.

دادگاه جنايي عالي عراق كه فردا محاكمه صدام را از سر مي گيرد در روز دهم ماه دسامبر( 19 آذر ماه) سال 2003 در زمان پل برمر حاكم آمريكايي عراق يعني 3 روزپيش از دستگيري صدام، تشكيل شد .

رزكار امين رياست دادگاه فردا را برعهده دارد اين دادگاه رسما صدام و هفت تن از معاونانش را به قتل شيعيان شهر الدجيل واقع در شمال بغداد در سال 1982 متهم كرد.

قراراست اين دادگاه به جنايت هاي صدام و اطرافيانش كه از تاريخ 17 جولاي 1986يعني تاريخ به قدرت رسيدن حزب سوسياليسم بعث تا تاريخ اول ماه مي 2003 در داخل و خارج عراق اين رژيم مرتكب شده اند رسيدگي كند.

خبرگزاري فرانسه درادامه مي نويسد ازاين دادگاه انتظار مي رود جنايت هاي صدام و اطرافيانش را درخلال جنگ عراق عليه ايران (1988-1980 ) و حمله به كويت ( 1990-1991) نيز رسيدگي كند .