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۶ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

استاد سيد جعفر شهيدي :

پست رياست نه به كسي شأن مي دهد و نه از آن مي كاهد

پست رياست نه به كسي شأن مي دهد و نه از آن مي كاهد

دكتر "سيد جعفر شهيدي" قرآن پژوه و استاد برجسته دانشگاه تهران گفت : پست رياست براي هيچ فردي شأني نمي آورد و از آن سو فردي هم كه اين پست را از دست مي دهد شأن خود را از دست نمي دهد .

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "شهيدي" در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه تهران خاطر نشان كرد : رياست بر دانشگاه تنها خدمتي است كه به نمايندگي مردم و از طرف دانشگاه به اين افراد محول مي شود.

وي با بيان اين مطلب كه هيچ وقت اهل سخنراني نبوده و تنها براي اين جلسه و به اصرار دوستان آمده، ياد آور شد : اين جلسه براي توديع و تكريم دو رئيس دانشگاه تهران است .

اين استاد فرهيخته كشور، دكتر "رضا فرجي دانا" رئيس سابق دانشگاه تهران را فردي بسيار پسنديده و خوش برخورد دانست كه در حد توان خود به كارها رسيدگي كرده است.

وي همچنين به زمان آشنايي و همكاري هاي خود با آيت الله عميد زنجاني در سال هاي گذشته اشاره كرد .

کد مطلب 258871

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