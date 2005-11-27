رژيم صهيونيستي آزادي مروان برغوثي را بعيد ندانست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرحمل ونقل رژيم صهيونيستي درگفتگوبا راديو اين رژيم در مورد احتمال آزادي مروان برغوثي دبير منطقه اي جنبش فتح گفت : بعيد نيست كه روزي برغوثي آزاد شود .وي افزود : انتظار مي رود اين مساله در چارچوب روند صلح فلسطينيان صورت پذيرد.

مئيرشتريت درادامه گفتگوي خود با بيان اين مطلب كه "هرگز درسياست كلمه ابدا را به كار نبر"، خاطرنشان كرد احتمال آزادي برغوثي نيز وجود دارد.

وي كه به حزب جديد آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي موسوم به كاديما پيوسته است ، تصريح كرد هر وقت با فلسطينيان به توافق صلح برسيم و ( به زعم وي ) تروريسم به پايان برسد و آرامش و ثبات در سرزمين هاي اشغالي حكمفرما شود قانون عفو صادر مي شود.

اين وزير رژيم صهيونيستي همچنين درباره مروان برغوثي گفت : برغوثي عنصري بسيارمثبت بود اما درزندگي اش مرتكب بزرگترين اشتباه يعني دخالت در تروريسم و انتفاضه شده است.

مروان برغوثي درحال حاضر درصدر نتايج بدست آمده انتخابات داخلي اين جنبش قرار دارد.

انتخابات فتح به منظور تعيين نامزد هايي براي شركت درانتخابات پارلماني 25 ژانويه ( بهمن ماه ) فلسطين برگزار شد.

مروان برغوثي كه در سال 2002 به اتهام كشتن چند صهيونيست به پنج بار حبس ابد محكوم شد، در حال حاضر درزندان به سرمي برد.

جنبش فتح كه ياسرعرفات رئيس پيشين تشكيلات خودگردان فلسطين آن را تاسيس كرد حزب حاكم فلسطين است.

صدور حكم عفو برغوثي به موشه كاتساف رئيس رژيم صهيونيستي و وزيردادگستري اين رژيم برمي گردد و اين درحالي است كه كاتساف امروز درگفتگو با راديو رژيم صهيونيستي گفت : به دلايل بشردوستانه امكان عفو برغوثي وجود ندارد.

سليوان شالوم وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي نيز روزگذشته كاملا موضوع آزادي برغوثي را رد كرد.