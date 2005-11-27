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۶ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۵۶

صدراعظم جديد آلمان :

سياست خارجي آلمان تغيير مي كند

سياست خارجي آلمان تغيير مي كند

صدراعظم جديد آلمان در گفتگويي خاطر نشان كرد : دولت ائتلافي آلمان در نظر دارد چهره جديدي از سياست خارجي ارائه دهد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، " آنجلامركل " صدراعظم جديد آلمان در گفتگو با مجله فوكوس همچنين تصريح كرد: سياست خارجي آتي دولت ائتلافي آلمان در خصوص اتحاديه اروپا ، ناتو ، روسيه و آمريكا شيوه متفاوتي به خود خواهد گرفت .

وي در ادامه سخنان خود افزود : بيان اين نكته ضرورت دارد كه اين امر به معناي مخالفت با ساير كشورها و سازمان ها نيست .

صدراعظم جديد آلمان همچنين خاطرنشان كرد : برلين درنظر دارد روابط استراتژيك و دوستانه اي را همانند گذشته با مسكو داشته  باشد .

" مركل " با اشاره به سفر اخير خود به پاريس ، بروكسل و ديدار با رئيس جمهوري فرانسه ، شماري از مقامات اتحاديه اروپا و ناتو اظهار داشت : آلمان در نظر دارد علاوه بر بهبود رابطه با كشورهاي اروپايي مناسبات خود را با نهادهاي بين المللي نيز تعميق بخشد .

 

 

کد مطلب 258901

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