سياست خارجي آلمان تغيير مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، " آنجلامركل " صدراعظم جديد آلمان در گفتگو با مجله فوكوس همچنين تصريح كرد: سياست خارجي آتي دولت ائتلافي آلمان در خصوص اتحاديه اروپا ، ناتو ، روسيه و آمريكا شيوه متفاوتي به خود خواهد گرفت .

وي در ادامه سخنان خود افزود : بيان اين نكته ضرورت دارد كه اين امر به معناي مخالفت با ساير كشورها و سازمان ها نيست .

صدراعظم جديد آلمان همچنين خاطرنشان كرد : برلين درنظر دارد روابط استراتژيك و دوستانه اي را همانند گذشته با مسكو داشته باشد .

" مركل " با اشاره به سفر اخير خود به پاريس ، بروكسل و ديدار با رئيس جمهوري فرانسه ، شماري از مقامات اتحاديه اروپا و ناتو اظهار داشت : آلمان در نظر دارد علاوه بر بهبود رابطه با كشورهاي اروپايي مناسبات خود را با نهادهاي بين المللي نيز تعميق بخشد .