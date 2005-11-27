وكلاي صدام در صدد به تعويق انداختن محاكمه وي هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ،"زياد نجداوي" يكي از وكلاي صدام گفت : در بين كساني كه از صدام دفاع خواهند كرد "رمزي كلارك" دادستان اسبق كل آمريكا نيز حضور خواهد داشت.

به نظر مي رسد پس از آن كه دادگاه مستنداتي را از گوشه هايي از جنايات صدام مطرح كرد وكلاي وي نتوانسته اند براي حمايت از وي مدركي بيابند و به همبن علت در صدد تعويق زمان محكمه وي هستند .

اين درخواست در حالي صورت مي گيرد كه فردا صدام در دادگاه حاضر خواهد شد.

نجداوي همچنين اعلام كرد :"رمزي كلارك امروز صبح به همراه نجيب النعيمي وزير دادگستري سابق قطر، و يكي از اعضاي تيم مدافع اردني صدام به نام عصام قذاوي كه هر سه قرار است از صدام دفاع كنند، امان را به مقصد بغداد ترك كردند ".

تيم دفاع از صدام در تلاش است تا از وكلاي خارجي براي حمايت از كار خود استفاده كند .

نجداوي همچنين گفت كه اين افراد در صددند تا ضمن دفاع از صدام محاكمه وي را هم به زمان ديگري موكول نمايند.

اين تلاشها در حالي است كه اين محاكمه براي چهل روز به تعويق افتاد تا تيم دفاع از صدام زمان بيشتري براي آمادگي خود پيدا كند .

نجداوي همچنين گفت:"كلارك شيوه هاي دادگاه را به چالش خواهد كشيد سپس درخواست به تعويق انداختن دادگاه را خواهد كرد".

صدام و 7 نفر از اطرافيانش به اتهام جنايت عليه بشريت و قتل عام شيعيان در 1982 روستاهاي شيعه محاكمه خواهند شد.