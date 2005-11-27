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۶ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۱

رييس امداد و نجات جمعيت هلال احمر در گفتگو با "مهر"خبر داد:

تخريب 90 درصدي 4 روستا در اثر وقوع زلزله در قشم / توزيع چادر و پتو ميان زلزله زدگان

رييس امداد و نجات جمعيت هلال احمر گفت: در اثر وقوع زمين لرزه 9/5 ريشتري در حوالي جزيره قشم 4 روستا 70 تا 90 درصد دچار تخريب شده اند .

شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درخصوص خسارات ناشي از وقوع زلزله در قشم افزود : دقايقي پس ازوقوع زلزله قشم ، آمبولانسها و هلي كوپتر هاي جمعيت هلال احمربه منظور انتقال مصدومين و مجروحين احتمالي زلزله به بيمارستان سريعا به منطقه اعزام شده و عمليات سرويس دهي به زلزله زدگان را آغاز كردند.

وي خاطر نشان كرد : براساس گزارشهاي رسيده از منطقه زلزله زده تعداد مجروحين زلزله زياد نبوده به طوري كه فقط 4 نفر با هلي كوپتر به بيمارستان بندرعباس منتقل شده اند.

وي گفت : هم اكنون امدادگران هلال احمر در منطقه حضوردارند و اقلام امدادي ، پتو ، چادر و.. را ميان زلزله زدگان روستاها توزيع كرده اند تا مشكلي براي افرادي كه مجبورند شب را در چادر سپري كنند بوجود نيايد.

 

کد مطلب 258972

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