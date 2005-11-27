تخريب 90 درصدي 4 روستا در اثر وقوع زلزله در قشم / توزيع چادر و پتو ميان زلزله زدگان

شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درخصوص خسارات ناشي از وقوع زلزله در قشم افزود : دقايقي پس ازوقوع زلزله قشم ، آمبولانسها و هلي كوپتر هاي جمعيت هلال احمربه منظور انتقال مصدومين و مجروحين احتمالي زلزله به بيمارستان سريعا به منطقه اعزام شده و عمليات سرويس دهي به زلزله زدگان را آغاز كردند.

وي خاطر نشان كرد : براساس گزارشهاي رسيده از منطقه زلزله زده تعداد مجروحين زلزله زياد نبوده به طوري كه فقط 4 نفر با هلي كوپتر به بيمارستان بندرعباس منتقل شده اند.

وي گفت : هم اكنون امدادگران هلال احمر در منطقه حضوردارند و اقلام امدادي ، پتو ، چادر و.. را ميان زلزله زدگان روستاها توزيع كرده اند تا مشكلي براي افرادي كه مجبورند شب را در چادر سپري كنند بوجود نيايد.