محمد العاصي استاد دانشگاه هاي آمريكا در گفت وگو با "مهر": حقوق طبيعي انسان ها در آمريكا نابود شده است// آزادي و حقوق بشر در آمريكا بر روي كاغذ زيبا و آرماني است

دكتر محمد العاصي كه با خبرنگار"مهر" سخن مي گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در آمريكا مسائل و امور بر روي كاغذ زيبا، قابل قبول و آرماني است.

وي افزود:مي گويند حقوق بشر، حقوق سياسي و طبيعي و همه موارد از اين دست در غرب رعايت مي شود، اما هنگامي كه به واقعيات امور درآمريكا و كشورهاي غربي نگاه مي كنيم، به اين جمع بندي مي رسيم كه اصولا حقوق ياد شده در آمريكا نابود شده است.

العاصي با تاكيد بر اينكه حقوق اقليت هاي ديني درآمريكا رعايت نمي شود، افزود: مسلمانان، سياهان و كساني كه از آمريكاي لاتين هستند وحتي سايرين، هيچ گاه از حقوق اساسي خود برخوردار نمي شوند واين موضوع به ويژه در عرصه هاي كاريابي و عرصه هاي اجتماعي بيشترتجلي پيدا مي كند.

استاد دانشگاه هاي آمريكا با تاكيد بر اينكه آمريكا يك جامعه تبعيض نژادي است گفت: اين تبعيض نژادي به عدالت آمريكايي بويژه آنجا كه به حقوق مرتبط مي شود خدشه وارد مي كند و حقوق بشر را مخدوش مي سازد .

دكتر محمد العاصي استاد دانشگاه هاي آمريكا و امام جماعت سابق مركز اسلامي واشنگتن در پاسخ به اين پرسش خبرنگار "مهر" درباره ديدگاه مردم مسلمان جهان به آمريكا واعمال آن گفت: آمريكا در جهان چهره تيره اي پيدا كرده است.

وي افزود: مردم جهان دولت آمريكا را يك دولت نظامي مي دانند كه به سرزمين هاي اسلامي حمله مسلحانه مي كند و سرزمين هاي مسلمين را به اشغال خود در مي آورد و در كشورهاي مسلمان اصول و قواعد نظامي ومسلحانه را پياده مي كند.

العاصي تصريح كرد: از منظر مسلمانان جهان، آمريكا ، كشوري است كه از اشغال گري هاي صهيونيست ها در سرزمين هاي مقدس فلسطين حمايت مي كند و به همين جهت است كه امروزه همه مسلمانان جهان از كرانه هاي اقيانوس آرام تا سواحل اقيانوس اطلس در بالاترين درجه اعتراض و بيشترين حد از ناخرسندي سياسي از آمريكا قرار دارند.

وي افزود: نزديك به 2 ميليارد مسلمان جهان ، خود را در يك رويارويي جدي با اشغالگري هاي آمريكا مي بينند ،چرا كه اقدامات و اعمال آمريكا در راستاي دست اندازي به ثروت ها و منافع اسلامي است و مسلمانان، خودشان را به طور كامل،در يك رويارويي معترضانه با هر آنچه كه مظهري از سياست هاي آمريكايي باشد ،واقع شده اند.

اين استاد دانشگاههاي آمريكا افزود: امروزه مسلمانان خودشان را به طور مستقيم رودر روي آمريكا مي بينند .

دكتر محمد العاصي كه در اصفهان با خبرنگار "مهر"، سخن مي گفت ايران را كشور صلح و سلامت لقب داد و از حضور در ايران ابراز خوشحالي نمود.