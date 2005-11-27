مروري گذرا بر زندگاني پربركت " آفتاب تشيع "







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « آفتاب تشيع » در هشت فصل تنظيم شده است .در فصل اول مقالات ، فصل دوم نظريات ، فصل سوم داستان ها ، فصل چهارم شاگردان ، فصل پنجم برخوردهاي حكومت ، فصل ششم احاديث ، فصل هفتم معجزات و در فصل هشتم شعرها و نثرها ي مربوط به امام صادق گردآوري شده است .

در فصل اول مقالاتي با عنوان : خورشيد بقيع ، فجر صادق معرفت ، اوضاع سياسي در عصر امام صادق ، روش بنيادين امام صادق ، دانشگاه بزرگ و ميوه دل به رشته تحرير در آمده است .

در فصل دوم از اين كتاب نظريات افرادي چون ابوحنيفه ، مالك ، شبلنجي ، علامه شيخ احمد رضا ، علامه بن طلحه شافعي و علامه شيخ محمد خالصي درباره امام صادق (ع) گردآوري شده است .

شاگردان امام صادق عليه السلام كه در اين كتاب معرفي شده اند عبارتند از : جابرين حيان ، عبدالله بن مسكان ، جميل بن دراج ، حمران بن اعين شيباني ، ابوحمزه ثمالي و مفضل بن عمر جعفي .

بخشي از وقايع و رويدادهاي سياسي كه حكومت هاي عصر با امام صادق انجام داده اند در فصل پنجم كتاب ذكر شده است ؛ خشونت منصور دوانيقي با امام صادق ، به آتش كشيدن خانه امام و نحوه شهادت ايشان برخي از اين رويدادها هستند .

در كتاب « آفتاب تشيع » همچنين با بخشي از احاديث امام صادق در موضوع بد زباني ، دروغگويي ، جدايي و قهر، آزردن پدر و مادر ، غيبت ، بهتان و پيمان شكني ، در فصل ششم آشنا مي شويد .

ازديگر فصل هاي اين كتاب اشعاري است كه شاعران معاصر درباره امام صادق (ع) سروده اند در اين فصل اشعاري ازمشفق كاشاني ، محمد علي مجاهدي ، غلامرضا سازگار ، سيد محمد سادات اخوي ، سيد ابوالقاسم ميرمحمدي و محراب صادق نيا درج شده است .



اين اثر مكتوب در 108 صفحه با شمارگان 3000 نسخه و بهاي 650 تومان منتشر شده است .