اروپا به گفتگو با ايران تمايل دارد / ايران عامل بالقوه برقراري ثبات درخاورميانه است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "فرانك - والتر اشتاين ماير" گفت : غرب به گفتگو با ايران درباره موضوع هسته اي تمايل دارد و آمريكا نيز با اين مساله همراه است .

اين مقام آلماني كه هفته گذشته پست خود را به عنوان وزير امور خارجه دولت آنگلا مركل صدر اعظم جديد آلمان تحويل گرفته است افزود : سه كشور اروپائي فرانسه، آلمان، انگليس و همچنين آمريكا براي گفتگو با ايران اتفاق نظر دارند.

وي كه براي ديداري دو روزه عازم آمريكا است همچنين گفت : همكاري بين اروپا و آمريكا در خصوص ايران بسيار قوي است.

اين مقام آلماني افزود: ما در روزهاي آتي به ايران ثابت خواهيم كرد كه براي گفتگو جدي هستيم، ايران بايد نيروگاههاي هسته اي براي اهداف صلح آميز داشته باشد اما بايد نگراني هاي عميق درباره فعاليت هاي هسته اي خود را حل كند.

به گفته وي"جامعه بين الملل نگران اين موضوع است كه ايران در مسير توسعه تسليحات هسته اي گام بردارد".

وزير امورخارجه آلمان در ادامه اظهار داشت: هيچ كس تمايل ندارد موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت بفرستد اما اگر ايران همكاري نكند ممكن است اين مساله غيرقابل اجتناب باشد .

وي همچنين با رد گزينه نظامي عليه ايران گفت كه حمله به ايران به خاطر برنامه هسته اي اش "غير قابل تصور" است.

اشتاين ماير اظهار داشت:"من مطمئنم كه دولت ايران هم مي فهمد كه بايد به جامعه بين المللي اعتماد كند به علاوه اينكه هيچ كس در جهان نمي خواهد وضعيت خاورميانه بدتر شود و در آن درگيري ايجاد شود.

اشتاين ماير همچنين گفت: " ايران مي تواند نقش خود را به عنوان برقرار كننده بالقوه ثبات در خاورميانه ايفا كند و من آرزو دارم تهران اين فرصت را غنيمت بشمارد ".