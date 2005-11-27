هاشمي رفسنجاني: دولت هاي بيگانه در برابر اسلام خواهي مردم عراق دچار مشكل شده اند// المهدي: عراق در پناه بيداري ملت خود به سوي مردم سالاري حركت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همكاري و وحدت كشورهاي مهم منطقه را ضامن ايجاد آرامش و ثبات در عراق عنوان كرد و گفت : همه كشورهاي اسلامي بايد تلاش كنند تا عراقي آزاد ، مستقل و تحت حاكميت مردم را شاهد باشيم.

وي حضور و مداخله بيگانگان در عراق را يكي از دلايل ناامني در اين كشور عنوان كرد و افزود : ملت عراق در زمانهاي مختلف نشان داده است كه قادرخواهد بود بدون دخالتهاي خارجي ، مشكلات را حل و كشورخود را اداره نمايد .

آيت الله هاشمي رفسنجاني كمكهاي ايران به مردم عراق را در جهت ايجاد رفاه و حل مشكلات معيشتي مردم عنوان كرد و گفت : جمهوري اسلامي ايران ازهيچ كمكي به دولت و ملت عراق دريغ نكرده است و در آينده نيز با استقرار دولت كه مورد تاييد مردم عراق باشد، اين كمكها ادامه خواهد يافت.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اظهار اميدواري درمورد برگزاري انتخاباتي سالم و با حضور همه اقوام و گروهها در عراق، تصريح كرد : مسائلي كه در عراق درحال وقوع است براي اشغالگران ناخواسته بود و اين ثمره هوشياري علما و مردم عراق و لطف خاص خداوند است.

وي در ادامه افزود : دولت هاي بيگانه در عراق خواهان حكومت مطلوب خود هستند ولي در مقابل اسلامخواهي مردم اين كشور دچار مشكل شده اند.

در اين ديدار، عادل المهدي نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه را نقشي سازنده عنوان كرد و گفت : ايران به همراه ديگر كشورهاي منطقه مي تواند نقش مهمي را در امنيت و كمك به مردم عراق ايفا كند.

معاون رئيس جمهورعراق تحول و دگرگوني در منطقه و جهان و بيداري ملتها را نعمتي بزرگ عنوان كرد و افزود: عراق در پناه همين بيداري ملت خود با تحولات بسياري در جهت مردم سالاري روبه رو خواهد بود.

معاون رئيس جمهوري عراق همچنين از آيت الله هاشمي رفسنجاني براي سفر به عراق و زيارت عتبات عاليات دعوت به عمل آورد .

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين دعوت زيارت عتبات عاليات را آرزوي هر ايراني عنوان كرد و گفت : اميدوارم پس از فراهم شدن شرايط، اين سفر انجام پذيرد.