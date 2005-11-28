فرهنگ مكتوب بهترين ابزار براي ترويج فرهنگ شهادت است

سردار اميري دبير كنگره سرداران شهيد و 23 هزار شهيد استان خراسان در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : در حال حاضر انتشارات در قالب سايتهاي مختلف ،CD و نشرياتي كه از سوي بسيج و غيره به چاپ مي رسد ، تاثير گذاري بالايي دارد خصوصا اگر مطلب با قلم مسلط ويرايش شود .

وي اظهار داشت : انتظارات ما از اهل قلم اين است كه با تفكرات و قلم هاي تواناي خود و با برداشتن گام هاي موثر در اين زمنيه چهره شهيد را به عنوان يك فرهنگ به جامعه معرفي كنند .

سردار اميري خاطر نشان كرد : تمام جنگ هاي نظامي بعد از جنگ جهاني دوم همه فرموله شده اند كه اگر به فرمولها مسلط باشيد مسلما موفقيت با شماست .

وي افزود : ما براي موفقيت در جنگ فرهنگي بايد همه فرمولها را بر هم زده و فرمول جديد ارائه دهيم همانگونه كه شهدا با پيامهاي خود در قالب وصيت اين فرهنگ را ارائه دادند .

دبير كنگره سرداران شهيد و 23 هزار شهيد استان خراسان ادامه داد : امروز جبهه عوض شده و جبهه فرهنگي است و همه امكانات جهاني نظير ماهواره ها ، الكترونيك ،IT و غيره بسيج شده اند كه فرهنگ بيگانه اي در جامعه ما جايگزين كنند .

وي تصريح كرد : امروز دشمن با ايجاد فضاي نا مناسب در جامعه و تهاجم فرهنگي سعي در نابودي ما دارد كه اگر موفق به تعويض فرهنگ شود ما شكست خواهيم خورد .

وي افزود : ما بايد عليه تهاجم فرهنگي دشمن اقدام جدي انجام دهيم و راهكار آن ارائه فرهنگ مكتوب است ، اگر در نشريات دانشجويي فقط يك صفحه براي فرهنگ شهيد و شهادت اختصاص يابد و شهداي دانشجو و اساتيد بسيجي معرفي شوند حتما تاثير گذار خواهد بود .

سردار اميري در پايان اظهار داشت : خواندن يك خاطره از شهدا يا بسيجيان توسط معلمين در كلاسهاي درس هيچ تاثير منفي در زمان 90 دقيقه اي كلاس درس نخواهد داشت و در دانشگاهها نيز با ارائه 2 واحد اختياري در رابطه با دفاع مقدس كمك بسياري در اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت دارد و بايد در پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه ها به اين مساله بيشتر توجه شود .