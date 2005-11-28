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۷ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

دبير كنگره سرداران شهيد و 23 هزار شهيد استان خراسان در گفتگو با مهر ؛

فرهنگ مكتوب بهترين ابزار براي ترويج فرهنگ شهادت است

فرهنگ مكتوب بهترين ابزاري است كه مي توان براي ترويج فرهنگ شهادت از آن استفاده كرد .

سردار اميري  دبير كنگره  سرداران شهيد   و 23 هزار  شهيد استان خراسان  در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در مشهد با بيان مطلب فوق  اظهار داشت  : در حال حاضر انتشارات در قالب  سايتهاي مختلف ،CD  و نشرياتي كه  از سوي بسيج و غيره به چاپ مي رسد ، تاثير گذاري بالايي دارد خصوصا اگر  مطلب با قلم  مسلط ويرايش شود .

وي اظهار داشت : انتظارات  ما از اهل قلم اين است كه  با تفكرات و قلم هاي تواناي خود  و با برداشتن گام هاي موثر  در اين زمنيه  چهره شهيد  را به عنوان يك  فرهنگ به جامعه معرفي كنند .

سردار اميري خاطر نشان كرد :  تمام جنگ هاي نظامي  بعد از جنگ جهاني دوم همه فرموله شده اند كه  اگر به فرمولها  مسلط باشيد مسلما موفقيت  با شماست .

وي افزود : ما براي موفقيت در جنگ فرهنگي بايد  همه فرمولها را بر هم زده  و فرمول جديد ارائه دهيم  همانگونه  كه شهدا با پيامهاي خود در قالب  وصيت اين فرهنگ را ارائه دادند .

دبير كنگره  سرداران شهيد و 23 هزار شهيد استان خراسان ادامه داد : امروز جبهه عوض شده و جبهه فرهنگي است  و همه امكانات  جهاني نظير  ماهواره ها ، الكترونيك ،IT و غيره بسيج شده اند كه فرهنگ بيگانه اي  در جامعه ما جايگزين كنند .

وي تصريح كرد :  امروز دشمن  با ايجاد فضاي نا مناسب  در جامعه و تهاجم  فرهنگي سعي در نابودي  ما دارد كه اگر موفق به تعويض  فرهنگ شود ما شكست خواهيم خورد .

وي افزود : ما بايد عليه  تهاجم فرهنگي  دشمن اقدام جدي  انجام دهيم  و راهكار آن  ارائه فرهنگ مكتوب است ، اگر در نشريات  دانشجويي فقط  يك صفحه براي  فرهنگ شهيد و شهادت اختصاص يابد و شهداي دانشجو و اساتيد بسيجي  معرفي شوند حتما تاثير گذار خواهد بود .

سردار اميري در پايان  اظهار داشت : خواندن يك خاطره  از شهدا يا بسيجيان  توسط معلمين  در كلاسهاي درس هيچ تاثير  منفي در زمان 90 دقيقه اي  كلاس درس نخواهد داشت و در دانشگاهها نيز با ارائه 2 واحد اختياري  در رابطه  با دفاع مقدس  كمك بسياري در اشاعه  فرهنگ ايثار و شهادت دارد و بايد در پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه ها  به اين مساله بيشتر توجه شود .

کد مطلب 259057

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