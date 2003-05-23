كار فرهنگي چنداني براي دختران انجام نداده ايم

مرضيه بهرامي " رييس فرهنگسراي دختران " به خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهر گفت : تا امروز هيج كار فرهنگي براي طيف وسيع دختران جامعه انجام نشده و عدم هماهنگي لازم بين ارگان ها و مراكز فرهگي باعث شده است تا فعاليت هاي كوچك نيز سرانجام صحيح و مثبتي نداشته باشند .

وي با اشاره به تأثير بسيار ارزشمند همفكري و همكاري سازمان ها و ارگان هاي مختلف در زمينه فرهنگ سازي برا ي دختران تاكيد كرد : بي شك فرهنگسراي دختران با همكاري سازمان صدا و سيما ، آموزش و پرورش ، سازمان ملي جوانان و ساير ارگان ها در قالب يك تيم ، عملكرد منسجم و ارزشمندي خواهد داشت .

بهرامي ياد آور شد: امروز زماني است كه بايد حرف ها به مرحله ي عمل برسند ، به همين دليل فرهنگسراي دختران آماده است تا با همفكري و همياري انديشمندان و صاحب نظراني كه در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده اند ، وارد ميدان شود .

رييس فرهنگسراي دختران با اشاره به شناخت نياز دختران به عنوان اصلي ترين عامل در برطرف كردن خواستهاي فرهنگي آنان ، خاطر نشان كرد : فرهنگسراها وخانه هاي فرهنگ بعد از آموزش و پرورش بيشترين ارتباط فرهنگي را با نسل جوان دارد ، چرا كه در هر محله ايي يك فرهنگسرا و يا يك خانه فرهنگ وجود دارد بنابراين براحتي مي توان با يك هماهنگي مناسب و آشنايي كامل با خواستهاي آنان ، در فضاهاي موجود ، برنامه هاي مدون و سازنده را اجرا كرد .

بهرامي با تاكيد بر اينكه فرهنگسراي دختران برنامه هاي بسيار جدي و هدفمندي را براي اين قشر از جامعه دارد ، گفت : امروز ما به عنوان تنها نهاد فرهنگي دختران ، مدعي هستيم و مي خواهيم بدانيم سازمان ها وارگان هايي چون آموزش و پرورش و سازمان ملي جوانان براي دختران چه كرده اند ؟

وي در اين مورد عملكرد سازمان آموزش و پرورش را بسيار ضعيف اعلام كرد و افزود : اين سازمان عليرغم تحت پوشش داشتن طيف وسيع دختران جامعه ، هيچ گام مثبتي براي فرهنگ سازي و رشد اجتماعي آنان بر نداشته است .

بهرامي گفت : هدف فرهنگسراي دختران برقراري ارتباط قوي و سازنده با ارگان ها و سازمان هاي مسؤل است تا نيازهاي اساسي زندگي دختران را شناخته و براي برآوردن آنها تلاش كنيم .

رييس فرهنگسراي دختران در مورد پيادمدهاي بي توجهي به نيازهاي دختران گفت : اين بي توجهي در جامعه نمود عيني دارد و من به جاي ارايه توضيحات بيشتر ترجيح ميدهم سكوت كنم .

بهرامي در پايان صحبتهاي خود از تمامي مراكز ، سازمان ها ، ارگان هاي فرهنگي ، نشريات و محققان خواست تحقيقات ، پژوهش ها و راهكارهاي خود را در اختيار فرهنگسراي دختران قرار دهند تا برنامه هاي سازنده اي را جهت بالندگي دختران تدوين كنند و با همكاري و همدلي به اهداف والا و انسان ساز خود برسند .

سيامك شكوري " كه به عنوان روانشناس با فرهنگسرا همكاري دارد ، با اشاره به تفاوت هاي عمده ي نحوه فعاليت فرهنگسراي دختران با ساير فرهنگسراها تصريح كرد : ما تلاش مي كنيم عملكردي زير بنايي داشته باشيم و بيشتردر دو حوزه فرهنگي و اجتماعي متمركز هستيم .

وي خاطر نشان كرد : به بهره گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش هاي به عمل آمده ، برنامه ريزي راهبردي و كارآمدي خواهيم داشت و اميدواريم با اين روش ، در جهت رفع نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دختران گام هاي ارزنده اي برداريم .

فرهاد گوهرزاد " جامعه شناس " گروه نيز با تأكيد بر پيچيد گي ها و نيازهاي متفاوت انسان ها خاطر نشان كرد : تلاش براي شناخت نيازهاي دختران و رفع آنها مسا له اي است كه دراين فرهنگسرا به طورمنسجم روي آن كار مي شود و انتظار داريم با همياري و همكاري ساير ارگان ها دراين راه موفق عمل كنيم .

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