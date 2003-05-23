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۳ خرداد ۱۳۸۲، ۱:۵۵

رييس فرهنگسراي دختران :

كار فرهنگي چنداني براي دختران انجام نداده ايم

كار فرهنگي چنداني براي دختران انجام نداده ايم

فرهنگسراي دختران اولين نهادي است كه به صورت متمركز در زمينه نيازهاي دختران فعال است .

 مرضيه بهرامي " رييس فرهنگسراي دختران " به خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهر گفت : تا امروز هيج كار فرهنگي براي طيف وسيع دختران جامعه انجام نشده و عدم هماهنگي لازم بين ارگان ها و مراكز فرهگي باعث شده است تا فعاليت هاي كوچك نيز سرانجام صحيح و مثبتي نداشته باشند .
وي با اشاره به تأثير بسيار ارزشمند همفكري و همكاري سازمان ها و ارگان هاي مختلف در زمينه فرهنگ سازي برا ي دختران  تاكيد كرد : بي شك فرهنگسراي دختران با همكاري سازمان صدا و سيما ، آموزش و پرورش ، سازمان ملي جوانان و ساير ارگان ها در قالب يك تيم ، عملكرد منسجم و ارزشمندي خواهد داشت .
بهرامي ياد آور شد: امروز زماني است كه بايد حرف ها به مرحله ي عمل برسند ، به همين دليل فرهنگسراي دختران آماده است تا با همفكري و همياري انديشمندان و صاحب نظراني كه در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده اند ، وارد ميدان  شود .
رييس فرهنگسراي دختران با اشاره به شناخت نياز دختران به عنوان اصلي ترين عامل در برطرف كردن خواستهاي فرهنگي آنان ، خاطر نشان كرد :  فرهنگسراها وخانه هاي فرهنگ بعد از آموزش و پرورش بيشترين ارتباط فرهنگي را با نسل جوان دارد ، چرا كه در هر محله ايي يك فرهنگسرا و يا يك خانه فرهنگ وجود دارد بنابراين براحتي مي توان با يك هماهنگي مناسب و آشنايي كامل با خواستهاي آنان ، در فضاهاي موجود  ، برنامه هاي مدون و سازنده را اجرا كرد .
بهرامي با تاكيد  بر اينكه فرهنگسراي دختران برنامه هاي بسيار جدي و هدفمندي را براي اين قشر از جامعه دارد ، گفت : امروز ما به عنوان تنها نهاد فرهنگي دختران ، مدعي هستيم و مي خواهيم بدانيم سازمان ها وارگان هايي چون آموزش و پرورش و سازمان ملي جوانان براي دختران چه كرده اند ؟
وي در اين مورد عملكرد سازمان آموزش و پرورش را بسيار ضعيف اعلام كرد و افزود : اين سازمان  عليرغم تحت پوشش داشتن طيف وسيع دختران جامعه  ، هيچ گام  مثبتي براي فرهنگ سازي و رشد اجتماعي آنان  بر نداشته است .
بهرامي گفت : هدف فرهنگسراي دختران برقراري ارتباط قوي و سازنده با ارگان ها و سازمان هاي مسؤل است تا نيازهاي اساسي زندگي دختران را شناخته و براي برآوردن آنها تلاش كنيم .
رييس فرهنگسراي دختران در مورد پيادمدهاي بي توجهي به نيازهاي دختران گفت : اين بي توجهي در جامعه نمود عيني دارد و من به جاي ارايه توضيحات بيشتر ترجيح ميدهم سكوت كنم .
بهرامي در پايان صحبتهاي خود از تمامي مراكز ، سازمان ها ، ارگان هاي فرهنگي ، نشريات و محققان خواست تحقيقات ، پژوهش ها و راهكارهاي خود را در اختيار فرهنگسراي دختران قرار دهند تا برنامه هاي سازنده اي را جهت بالندگي دختران تدوين كنند و با همكاري و همدلي به اهداف والا و انسان ساز خود برسند .
 سيامك شكوري " كه به عنوان روانشناس با فرهنگسرا همكاري دارد ، با اشاره به تفاوت هاي عمده ي نحوه فعاليت فرهنگسراي دختران با ساير فرهنگسراها تصريح كرد : ما تلاش مي كنيم عملكردي زير بنايي داشته باشيم و بيشتردر دو حوزه فرهنگي و اجتماعي متمركز هستيم .
وي خاطر نشان كرد : به بهره گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش هاي به عمل آمده ، برنامه ريزي راهبردي و كارآمدي خواهيم داشت و اميدواريم با اين روش ، در جهت رفع نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دختران گام هاي ارزنده اي برداريم .
فرهاد گوهرزاد " جامعه شناس " گروه نيز با تأكيد بر پيچيد گي ها و نيازهاي متفاوت انسان ها خاطر نشان كرد : تلاش براي شناخت نيازهاي دختران و رفع آنها مسا له اي است كه دراين فرهنگسرا به طورمنسجم روي آن كار مي شود و انتظار داريم با همياري و همكاري ساير ارگان ها دراين راه موفق عمل كنيم .
کد مطلب 2592

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