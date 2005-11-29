سيد محمد غرضي كه به قم سفر كرده بود در حاشيه ديدار با آيت‌الله العظمي نوري همداني در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در هر سال حدود 80 ميليون متر مربع ساختمان مقاوم در كشور احداث مي‌شود.

وي افزود: بيش از دو سوم اين ساختمان‌ها در شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر ساخته مي‌شود.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، با اشاره به طرح‌هاي در دست اقدام براي ارتقاي ضريب استحكام ساختمان در سطح كشور گفت: طرح اصلي‌ ما آموزش به نيروهاي اجرايي مي‌باشد چون اگر نيروها آموزش ديده باشند بهتر و با كيفيت ساختمان ساخته خواهد شد.

وي گفت: سازمان نظام مهندسي سعي دارد اين فرهنگ را در جامعه نهادينه كند تا خريداران نسبت به خريد ساختمان‌هايي كه با مقررات ملي كشور، ساخته شده باشند ، اقدام كنند.

غرضي با اشاره به مشكل كمبود نيروي فني براي انجام كارهاي تخصصي خاطرنشان كرد: مقررات ملي مقاوم سازي در شهرها كم و بيش اجرا مي‌شود ولي مشكل اصلي ما كمبود نيروي فني انجام كار است، كه با آموزش در اين زمينه اين مشكل هر سال كاهش مي‌يابد.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اشاره به اجراي طرح مجريان ذي‌صلاح گفت: در اين طرح احداث ساختمان‌هاي با زيربناي بيش از يك هزار متر را به افراد داراي صلاحيت واگذار مي‌كنند كه اين طرح، در حال حاضر در شهرهاي با جمعيت بيشتر از يك صد هزار نفر اجرا مي‌شود.

وي تصريح كرد: حدود 80 درصد از ساختمان‌هايي كه از سال 1370 به بعد احداث شده مطابق با استانداردهاي جهاني و ملي است ولي متأسفانه ساختمان‌هاي ساخته شده قبل از اين تاريخ كه تعداد آن‌ها نيز زياد است از مقاوم‌سازي مناسبي برخوردار نمي‌باشد.

غرضي در مورد ركود در ساخت و سازهاي كشور گفت: هرگاه ساخت و ساز بيش از نياز جامعه باشد ما شاهد ركود ساخت و ساز در جامعه خواهيم بود.

وي افزود: در ساخت و ساز، در مجموع افت و خيز داشته‌ايم ولي روند ساخت و ساز در كشور روبه رشد بوده است و حتي در بعضي سال‌ها 150 ميليون‌متر مربع ساختمان در سطح كشور ساخته شده است.