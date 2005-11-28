اعلام آمادگي وزارت خارجه براي همكاري با مسئول ويژه پيگيري پرونده چهار ديپلمات از سوي رييس جمهور

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي "مهر" درباره انتصاب سيد احمد موسوي معاون پارلماني رئيس جمهور به عنوان مسئول ويژه پيگيري پرونده چهار ديپلمات از سوي احمدي نژاد گفت : آقاي موسوي وي طي چند روز گذشته مسئول اين كار شده است و قطعا سازو كارها را مشخص مي كند و به زودي با وزارت خارجه نيز براي هماهنگي هاي هر چه بيشتر در اين زمينه صحبت هايي انجام خواهد شد.

وي افزود : آقاي موسوي با موضوع بيگانه نيست و به آن وقوف دارد و در دوران نمايندگي مجلس نيز فعاليت هايي در اين زمينه داشته است.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد : ما نيز از هر طرح و ابتكار و قدمي براي روشن شدن وضعيت چهار ديپلمات، حتما استقبال مي كنيم و وزارت خارجه با خرسندي و رضايت به دنبال اين است كه اين موضوع به نتيجه مشخصي برسد.